O professor que decidiu dar um curso sobre Bad Bunny em Yale após ouvir o novo disco do cantor

Albert Laguna, especialista em estudos culturais, afirma que seus alunos discutirão temas como raça, migração, colonialismo e outras questões políticas a partir da música do artista porto-riquenho

Getty Images O álbum mais recente de Bad Bunny, lançado em janeiro, traz letras que fazem referência à realidade colonial de Porto Rico, território dos EUA há mais de 100 anos

Albert Laguna, professor da Universidade de Yale, uma das instituições de ensino mais prestigiadas dos EUA, afirma que compreender o sucesso de Bad Bunny não diz respeito apenas à indústria musical.

Benito Martínez Ocasio, nome de batismo do artista porto-riquenho de 31 anos, demonstrou ser um gênio do marketing, capaz de transformar a música em espanhol — e a cultura latina, em geral — em produtos que atravessam como nunca as fronteiras dos países hispânicos e conquistam públicos globais.