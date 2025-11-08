Após tornado, Enem é suspenso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná

O primeiro dia de provas ocorre no domingo (9) em todo o país. O segundo dia está marcado para 16 de novembro, domingo seguinte.

A suspensão segue o protocolo para eventos climáticos severos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia responsável pela aplicação do Enem.

Cidade do centro-sul do Paraná, a cerca de 400km de Curitiba, Rio Bonito do Iguaçu tem 14 mil habitantes. As duas escolas estaduais do município tiveram a infraestrutura comprometida e passam por vistorias, segundo o governo paranaense.

Dados da Defesa Civil apontam que até 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum estrago na infraestrutura.