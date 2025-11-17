Gabarito 2º dia Enem 2025: confira agora respostas extraoficiais

Gabarito do 2º dia no Enem 2025: confira agora respostas extraoficiaisConfira correção extraoficial do segundo dia do vestibular. A prova teve 90 questões de química, física, biologia e matemática nesse domingo, 16
O segundo dia do Enem 2025 ocorreu nesse domingo, 16, e reuniu 90 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos responderam a 45 perguntas de Química, Física e Biologia, além de outras 45 voltadas exclusivamente para Matemática, encerrando a edição deste ano do exame.
A checagem antecipada das respostas corretas ajuda candidatos a avaliarem a probabilidade de alcançar a nota desejada nos cursos pretendidos, além de reduzir a ansiedade no período entre o exame e o resultado final.
Confira a seguir os gabaritos extraoficiais e compare com as alternativas marcadas no segundo dia.
As correções foram realizadas por professores da plataforma SAS Educação em parceira com o colégio Ari de Sá.
Gabarito do 2º dia no Enem 2025
Prova amarela
- 91 - C
- 92 - B
- 93 - D
- 94 - D
- 95 - C
- 96 - D
- 97 - A
- 98 - E
- 99 - A
- 100 - A
- 101 - A
- 102 - E
- 103 - C
- 104 - B
- 105 - B
- 106 - C
- 107 - E
- 108 - A
- 109 - E
- 110 - E
- 111 - B
- 112 - D
- 113 - E
- 114 - E
- 115 - C
- 116 - A
- 117 - B
- 118 - B
- 119 - B
- 120 - D
- 121 - E
- 122 - C
- 123 - D
- 124 - C
- 125 - B
- 126 - B
- 127 - B
- 128 - D
- 129 - C
- 130 - E
- 131 - A
- 132 - D
- 133 - D
- 134 - C
- 135 - D
- 136 - C
- 137 - E
- 138 - C
- 139 - C
- 140 - A
- 141 - D
- 142 - D
- 143 - B
- 144 - E
- 145 - B
- 146 - C
- 147 - A
- 148 - C
- 149 - E
- 150 - C
- 151 - B
- 152 - D
- 153 - D
- 154 - D
- 155 - B
- 156 - A
- 157 - D
- 158 - E
- 159 - E
- 160 - A
- 161 - B
- 162 - B
- 163 - E
- 164 - C
- 165 - C
- 166 - D
- 167 - A
- 168 - B
- 169 - E
- 170 - A
- 171 - D
- 172 - D
- 173 - E
- 174 - B
- 175 - E
- 176 - D
- 177 - A
- 178 - B
- 179 - C
- 180 - C
Prova azul
- 91 - D
- 92 - D
- 93 - C
- 94 - D
- 95 - C
- 96 - B
- 97 - D
- 98 - D
- 99 - C
- 100 - D
- 101 - A
- 102 - E
- 103 - A
- 104 - A
- 105 - E
- 106 - A
- 107 - E
- 108 - C
- 109 - E
- 110 - E
- 111 - B
- 112 - D
- 113 - B
- 114 - B
- 115 - C
- 116 - C
- 117 - D
- 118 - C
- 119 - B
- 120 - B
- 121 - B
- 122 - D
- 123 - E
- 124 - B
- 125 - B
- 126 - D
- 127 - C
- 128 - E
- 129 - A
- 130 - E
- 131 - E
- 132 - C
- 133 - A
- 134 - B
- 135 - A
- 136 - C
- 137 - B
- 138 - E
- 139 - C
- 140 - E
- 141 - C
- 142 - C
- 143 - A
- 144 - D
- 145 - D
- 146 - B
- 147 - E
- 148 - C
- 149 - B
- 150 - D
- 151 - D
- 152 - D
- 153 - A
- 154 - C
- 155 - B
- 156 - E
- 157 - C
- 158 - C
- 159 - D
- 160 - E
- 161 - A
- 162 - B
- 163 - B
- 164 - A
- 165 - D
- 166 - E
- 167 - D
- 168 - E
- 169 - A
- 170 - B
- 171 - E
- 172 - D
- 173 - A
- 174 - B
- 175 - C
- 176 - C
- 177 - B
- 178 - E
- 179 - A
- 180 - D
Prova cinza/branca
- 91 - C
- 92 - D
- 93 - A
- 94 - E
- 95 - A
- 96 - A
- 97 - C
- 98 - B
- 99 - D
- 100 - D
- 101 - E
- 102 - C
- 103 - E
- 104 - E
- 105 - B
- 106 - D
- 107 - E
- 108 - A
- 109 - B
- 110 - B
- 111 - C
- 112 - B
- 113 - B
- 114 - D
- 115 - E
- 116 - E
- 117 - E
- 118 - C
- 119 - B
- 120 - B
- 121 - D
- 122 - C
- 123 - D
- 124 - C
- 125 - B
- 126 - A
- 127 - A
- 128 - B
- 129 - D
- 130 - D
- 131 - C
- 132 - D
- 133 - C
- 134 - E
- 135 - A
- 136 - A
- 137 - D
- 138 - D
- 139 - B
- 140 - B
- 141 - C
- 142 - E
- 143 - C
- 144 - E
- 145 - C
- 146 - C
- 147 - B
- 148 - D
- 149 - D
- 150 - D
- 151 - E
- 152 - C
- 153 - A
- 154 - C
- 155 - E
- 156 - A
- 157 - B
- 158 - D
- 159 - E
- 160 - B
- 161 - E
- 162 - C
- 163 - C
- 164 - D
- 165 - B
- 166 - A
- 167 - B
- 168 - E
- 169 - D
- 170 - A
- 171 - A
- 172 - B
- 173 - C
- 174 - C
- 175 - B
- 176 - E
- 177 - A
- 178 - D
- 179 - D
- 180 - E
Prova verde
- 91 - E
- 92 - E
- 93 - B
- 94 - D
- 95 - E
- 96 - C
- 97 - D
- 98 - D
- 99 - C
- 100 - D
- 101 - C
- 102 - B
- 103 - D
- 104 - D
- 105 - E
- 106 - A
- 107 - C
- 108 - D
- 109 - A
- 110 - E
- 111 - A
- 112 - A
- 113 - A
- 114 - B
- 115 - B
- 116 - C
- 117 - C
- 118 - D
- 119 - C
- 120 - B
- 121 - C
- 122 - E
- 123 - A
- 124 - A
- 125 - B
- 126 - B
- 127 - B
- 128 - D
- 129 - B
- 130 - B
- 131 - D
- 132 - E
- 133 - E
- 134 - E
- 135 - C
- 136 - B
- 137 - D
- 138 - D
- 139 - D
- 140 - E
- 141 - B
- 142 - C
- 143 - A
- 144 - D
- 145 - D
- 146 - B
- 147 - C
- 148 - E
- 149 - C
- 150 - C
- 151 - A
- 152 - C
- 153 - E
- 154 - C
- 155 - D
- 156 - E
- 157 - B
- 158 - E
- 159 - C
- 160 - C
- 161 - D
- 162 - B
- 163 - A
- 164 - E
- 165 - A
- 166 - B
- 167 - A
- 168 - B
- 169 - C
- 170 - C
- 171 - B
- 172 - E
- 173 - A
- 174 - D
- 175 - D
- 176 - E
- 177 - B
- 178 - E
- 179 - D
- 180 - A