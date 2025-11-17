Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabarito 2º dia Enem 2025: confira agora respostas extraoficiais

Gabarito do 2º dia no Enem 2025: confira agora respostas extraoficiais

Confira correção extraoficial do segundo dia do vestibular. A prova teve 90 questões de química, física, biologia e matemática nesse domingo, 16
O segundo dia do Enem 2025 ocorreu nesse domingo, 16, e reuniu 90 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos responderam a 45 perguntas de Química, Física e Biologia, além de outras 45 voltadas exclusivamente para Matemática, encerrando a edição deste ano do exame.

A checagem antecipada das respostas corretas ajuda candidatos a avaliarem a probabilidade de alcançar a nota desejada nos cursos pretendidos, além de reduzir a ansiedade no período entre o exame e o resultado final.

Confira a seguir os gabaritos extraoficiais e compare com as alternativas marcadas no segundo dia.

As correções foram realizadas por professores da plataforma SAS Educação em parceira com o colégio Ari de Sá.

Gabarito do 2º dia no Enem 2025

Prova amarela

  • 91 - C
  • 92 - B
  • 93 - D
  • 94 - D
  • 95 - C
  • 96 - D
  • 97 - A
  • 98 - E
  • 99 - A
  • 100 - A
  • 101 - A
  • 102 - E
  • 103 - C
  • 104 - B
  • 105 - B
  • 106 - C
  • 107 - E
  • 108 - A
  • 109 - E
  • 110 - E
  • 111 - B
  • 112 - D
  • 113 - E
  • 114 - E
  • 115 - C
  • 116 - A
  • 117 - B
  • 118 - B
  • 119 - B
  • 120 - D
  • 121 - E
  • 122 - C
  • 123 - D
  • 124 - C
  • 125 - B
  • 126 - B
  • 127 - B
  • 128 - D
  • 129 - C
  • 130 - E
  • 131 - A
  • 132 - D
  • 133 - D
  • 134 - C
  • 135 - D
  • 136 - C
  • 137 - E
  • 138 - C
  • 139 - C
  • 140 - A
  • 141 - D
  • 142 - D
  • 143 - B
  • 144 - E
  • 145 - B
  • 146 - C
  • 147 - A
  • 148 - C
  • 149 - E
  • 150 - C
  • 151 - B
  • 152 - D
  • 153 - D
  • 154 - D
  • 155 - B
  • 156 - A
  • 157 - D
  • 158 - E
  • 159 - E
  • 160 - A
  • 161 - B
  • 162 - B
  • 163 - E
  • 164 - C
  • 165 - C
  • 166 - D
  • 167 - A
  • 168 - B
  • 169 - E
  • 170 - A
  • 171 - D
  • 172 - D
  • 173 - E
  • 174 - B
  • 175 - E
  • 176 - D
  • 177 - A
  • 178 - B
  • 179 - C
  • 180 - C

Prova azul

  • 91 - D
  • 92 - D
  • 93 - C
  • 94 - D
  • 95 - C
  • 96 - B
  • 97 - D
  • 98 - D
  • 99 - C
  • 100 - D
  • 101 - A
  • 102 - E
  • 103 - A
  • 104 - A
  • 105 - E
  • 106 - A
  • 107 - E
  • 108 - C
  • 109 - E
  • 110 - E
  • 111 - B
  • 112 - D
  • 113 - B
  • 114 - B
  • 115 - C
  • 116 - C
  • 117 - D
  • 118 - C
  • 119 - B
  • 120 - B
  • 121 - B
  • 122 - D
  • 123 - E
  • 124 - B
  • 125 - B
  • 126 - D
  • 127 - C
  • 128 - E
  • 129 - A
  • 130 - E
  • 131 - E
  • 132 - C
  • 133 - A
  • 134 - B
  • 135 - A
  • 136 - C
  • 137 - B
  • 138 - E
  • 139 - C
  • 140 - E
  • 141 - C
  • 142 - C
  • 143 - A
  • 144 - D
  • 145 - D
  • 146 - B
  • 147 - E
  • 148 - C
  • 149 - B
  • 150 - D
  • 151 - D
  • 152 - D
  • 153 - A
  • 154 - C
  • 155 - B
  • 156 - E
  • 157 - C
  • 158 - C
  • 159 - D
  • 160 - E
  • 161 - A
  • 162 - B
  • 163 - B
  • 164 - A
  • 165 - D
  • 166 - E
  • 167 - D
  • 168 - E
  • 169 - A
  • 170 - B
  • 171 - E
  • 172 - D
  • 173 - A
  • 174 - B
  • 175 - C
  • 176 - C
  • 177 - B
  • 178 - E
  • 179 - A
  • 180 - D

Prova cinza/branca

  • 91 - C
  • 92 - D
  • 93 - A
  • 94 - E
  • 95 - A
  • 96 - A
  • 97 - C
  • 98 - B
  • 99 - D
  • 100 - D
  • 101 - E
  • 102 - C
  • 103 - E
  • 104 - E
  • 105 - B
  • 106 - D
  • 107 - E
  • 108 - A
  • 109 - B
  • 110 - B
  • 111 - C
  • 112 - B
  • 113 - B
  • 114 - D
  • 115 - E
  • 116 - E
  • 117 - E
  • 118 - C
  • 119 - B
  • 120 - B
  • 121 - D
  • 122 - C
  • 123 - D
  • 124 - C
  • 125 - B
  • 126 - A
  • 127 - A
  • 128 - B
  • 129 - D
  • 130 - D
  • 131 - C
  • 132 - D
  • 133 - C
  • 134 - E
  • 135 - A
  • 136 - A
  • 137 - D
  • 138 - D
  • 139 - B
  • 140 - B
  • 141 - C
  • 142 - E
  • 143 - C
  • 144 - E
  • 145 - C
  • 146 - C
  • 147 - B
  • 148 - D
  • 149 - D
  • 150 - D
  • 151 - E
  • 152 - C
  • 153 - A
  • 154 - C
  • 155 - E
  • 156 - A
  • 157 - B
  • 158 - D
  • 159 - E
  • 160 - B
  • 161 - E
  • 162 - C
  • 163 - C
  • 164 - D
  • 165 - B
  • 166 - A
  • 167 - B
  • 168 - E
  • 169 - D
  • 170 - A
  • 171 - A
  • 172 - B
  • 173 - C
  • 174 - C
  • 175 - B
  • 176 - E
  • 177 - A
  • 178 - D
  • 179 - D
  • 180 - E

Prova verde

  • 91 - E
  • 92 - E
  • 93 - B
  • 94 - D
  • 95 - E
  • 96 - C
  • 97 - D
  • 98 - D
  • 99 - C
  • 100 - D
  • 101 - C
  • 102 - B
  • 103 - D
  • 104 - D
  • 105 - E
  • 106 - A
  • 107 - C
  • 108 - D
  • 109 - A
  • 110 - E
  • 111 - A
  • 112 - A
  • 113 - A
  • 114 - B
  • 115 - B
  • 116 - C
  • 117 - C
  • 118 - D
  • 119 - C
  • 120 - B
  • 121 - C
  • 122 - E
  • 123 - A
  • 124 - A
  • 125 - B
  • 126 - B
  • 127 - B
  • 128 - D
  • 129 - B
  • 130 - B
  • 131 - D
  • 132 - E
  • 133 - E
  • 134 - E
  • 135 - C
  • 136 - B
  • 137 - D
  • 138 - D
  • 139 - D
  • 140 - E
  • 141 - B
  • 142 - C
  • 143 - A
  • 144 - D
  • 145 - D
  • 146 - B
  • 147 - C
  • 148 - E
  • 149 - C
  • 150 - C
  • 151 - A
  • 152 - C
  • 153 - E
  • 154 - C
  • 155 - D
  • 156 - E
  • 157 - B
  • 158 - E
  • 159 - C
  • 160 - C
  • 161 - D
  • 162 - B
  • 163 - A
  • 164 - E
  • 165 - A
  • 166 - B
  • 167 - A
  • 168 - B
  • 169 - C
  • 170 - C
  • 171 - B
  • 172 - E
  • 173 - A
  • 174 - D
  • 175 - D
  • 176 - E
  • 177 - B
  • 178 - E
  • 179 - D
  • 180 - A

