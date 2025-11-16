Enem 2025: saiba quando sairá o gabarito do segundo dia de provas

Imagem de apoio ilustrtivo / Crédito: AFP

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerrou neste domingo, 16, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Mas a ansiedade pelo gabarito já é grande. As respostas permitem que mais de três milhões de participantes confirmem seus acertos e façam uma estimativa de suas notas.

LEIA TAMBÉM| Enem 2025: 2º dia tem questões sobre vacinas, Ozempic e Usain Bolt

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o gabarito oficial deste segundo dia será divulgado até o próximo dia 28 de novembro, ou seja, dez dias após a aplicação da prova. No entanto, a divulgação pode ser antecipada, como ocorreu com o gabarito do primeiro dia, publicado na última quinta-feira, 13 — apenas quatro dias após a realização do exame. Saiba como consultar gabarito do segundo dia do Enem 2025 Para consultar o gabarito, o candidato precisa acessar o site oficial do Inep e selecionar a aba destinada ao Enem 2025.