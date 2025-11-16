Enem 2025: saiba quando sairá o gabarito do segundo dia de provas

Enem 2025: saiba quando sairá o gabarito do segundo dia de provasInep deve publicar respostas até final de novembro, mas é possível ocorrer antecipação, assim como no primeiro dia
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerrou neste domingo, 16, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Mas a ansiedade pelo gabarito já é grande.
As respostas permitem que mais de três milhões de participantes confirmem seus acertos e façam uma estimativa de suas notas.
LEIA TAMBÉM| Enem 2025: 2º dia tem questões sobre vacinas, Ozempic e Usain Bolt
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o gabarito oficial deste segundo dia será divulgado até o próximo dia 28 de novembro, ou seja, dez dias após a aplicação da prova.
No entanto, a divulgação pode ser antecipada, como ocorreu com o gabarito do primeiro dia, publicado na última quinta-feira, 13 — apenas quatro dias após a realização do exame.
Saiba como consultar gabarito do segundo dia do Enem 2025
Para consultar o gabarito, o candidato precisa acessar o site oficial do Inep e selecionar a aba destinada ao Enem 2025.
Lá, estarão disponíveis os arquivos com as respostas das provas objetivas, conforme o modelo de caderno utilizado (azul, rosa, amarelo ou cinza). O acesso é público e não exige login.
Os resultados individuais do exame serão divulgados posteriormente, com data ainda não confirmada.