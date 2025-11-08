O que não fazer antes da prova do Enem

O que não fazer antes da prova do EnemPrimeira etapa do exame será realizado neste domingo, 9
Faltando um dia para a realização da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos candidatos se perguntam o que não fazer para atrapalhar no momento da prova.
De acordo com nutricionistas, não se deve fazer mudanças bruscas na alimentação às vésperas de eventos importantes. Isso porque o corpo já está acostumado com o que a pessoa come cotidianamente, e fazer essa mudança pode afetar seu organismo.
Da mesma forma, não é recomendado que o candidato faça a ingestão de comida pesada às vésperas da prova.
Os especialistas também não indicam comidas de fast food, que podem causar sonolência, desconforto gastrointestinal ou até mal-estar. Doces em excesso também devem ser evitados, pois eles podem provocar picos de glicemia, o que pode afetar o humor e concentração da pessoa.
Na hora da prova, também não é indicado que o candidato leve comidas que podem derreter, ou com embalagens barulhentas, o que pode atrapalhar a concentração de outros candidatos.
Também é necessário cuidado com o café. A bebida pode causar picos de ansiedade, urgência para ir ao banheiro, além de dificultar o sono.
Falando em sono, os especialistas não recomendam noites em claro nos dias próximos à prova. O aconselhável é dormir de 8 a 9 horas por dia e, se necessário, pequenas sonecas durante breves intervalos.
Ainda conforme especialistas, os candidatos não devem estudar no dia anterior à prova.
Os candidatos também devem evitar chegar em cima da hora. Os portões são fechados às 13h, pelo horário de Brasília.
Provas do Enem acontecem nos dias 9 e 16 de novembro
A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro.
O Ceará teve 275.937 inscritos. Desse total, 104.250 são de estudantes concluintes da Rede Pública de Ensino do Estado.
As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), entidade responsável pela realização do exame.
Em todo o Brasil, cerca de 4,8 milhões de pessoas devem realizar o exame, um aumento de 11,22%, em relação à edição de 2024.