O que não fazer antes da prova do Enem

Maria Clara Leite Mendes Da Silva, 18, Letícia Camila Cardoso bosque, 19 / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Faltando um dia para a realização da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos candidatos se perguntam o que não fazer para atrapalhar no momento da prova.

De acordo com nutricionistas, não se deve fazer mudanças bruscas na alimentação às vésperas de eventos importantes. Isso porque o corpo já está acostumado com o que a pessoa come cotidianamente, e fazer essa mudança pode afetar seu organismo.

Da mesma forma, não é recomendado que o candidato faça a ingestão de comida pesada às vésperas da prova.

Os especialistas também não indicam comidas de fast food, que podem causar sonolência, desconforto gastrointestinal ou até mal-estar. Doces em excesso também devem ser evitados, pois eles podem provocar picos de glicemia, o que pode afetar o humor e concentração da pessoa.

Na hora da prova, também não é indicado que o candidato leve comidas que podem derreter, ou com embalagens barulhentas, o que pode atrapalhar a concentração de outros candidatos.

Também é necessário cuidado com o café. A bebida pode causar picos de ansiedade, urgência para ir ao banheiro, além de dificultar o sono.

Falando em sono, os especialistas não recomendam noites em claro nos dias próximos à prova. O aconselhável é dormir de 8 a 9 horas por dia e, se necessário, pequenas sonecas durante breves intervalos.

Ainda conforme especialistas, os candidatos não devem estudar no dia anterior à prova.



Os candidatos também devem evitar chegar em cima da hora. Os portões são fechados às 13h, pelo horário de Brasília. Provas do Enem acontecem nos dias 9 e 16 de novembro

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro. O Ceará teve 275.937 inscritos. Desse total, 104.250 são de estudantes concluintes da Rede Pública de Ensino do Estado.