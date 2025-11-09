Liderança indígena do Ceará é destaque em questão do Enem 2025

Enem 2025: questão citou liderança indígena do Ceará, Cacique Pequena, no primeiro dia de provas / Crédito: Reprodução | Instagram@juliana_alvesjk

A trajetória de Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacique Pequena, inspirou uma questão no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado neste domingo, 9. A mulher é líder do povo indígena Jenipapo-Kanindé, do Ceará. Em trecho adaptado de reportagem, a escolha da Cacique Pequena é marcada pela quebra da tradição na sucessão masculina. A sua atuação na luta pelos direitos do seu povo também é citada, incluindo o processo de reconhecimento pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

"Sim, tivemos uma questão do Enem sobre a trajetória da nossa cacique, de minha mãe", compartilhou Juliana Alves Jenipapo em sua rede social.

A questão foi apresentada no primeiro dia do exame, que engloba as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além das 90 questões, os participantes deveriam redigir uma redação. Nos comentários da publicação de Juliana Alves, os internautas elogiaram o conteúdo. “Camilo não decepciona. Valorizando a cultura do Ceará”, comentou um usuário, em referência ao ministro da Educação.