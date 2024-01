Nota de corte UFMG: parcial Sisu 2024 hoje, quinta-feira, 25/01

Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) são 6.309 oportunidades de ingresso, divididas em 105 cursos de graduação nos campi de Belo Horizonte e Montes Claros. Veja abaixo a atualização da terceira parcial dos cursos da UFMG hoje, 25, no Sisu 2024. As notas exibidas são na modalidade Ampla Concorrência .

A nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 - programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior do Brasil - continuou a ser divulgada à meia-noite (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira, 25 de janeiro (25/01), quando os estudantes conhecem a terceira parcial da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Além da nota de corte do Sisu, há também as notas de corte finais das próprias universidades. Elas servem somente como um guia, pois mudam todo ano , e representam, em cada graduação, a nota da última pessoa a ter se matriculado naquele curso considerando os candidatos classificados do Sisu, os da lista de espera, e os do banco de suplentes, na edição anterior do Sisu.

A nota de corte varia para cada curso e é atualizada diariamente, junto com as classificações dos candidatos. Ela representa a nota do último candidato classificado dentro das vagas daquele curso, ou seja: até aquele momento, pessoas com nota maior ou igual à de corte estão classificadas, e candidatos com nota menor não estão classificados.

Vale ressaltar que algumas instituições participantes do Sisu adotam pesos diferentes para as provas do Enem . Sendo assim, quando o candidato se inscreve para curso que tenha peso diferente, o sistema faz automaticamente o cálculo, de acordo com as especificações da instituição, e uma nova nota é gerada.

A nota de corte do Sisu para cada curso é calculada uma vez ao dia. O cálculo se baseia no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. Por meio da nota de corte, o candidato consegue acompanhar a sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A lista de selecionados só é divulgada ao fim do período de inscrição.

Outras também podem considerar critérios especiais. No Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Ceará (IFCE), por exemplo, é concedido um adicional de 10% na nota do Enem a estudantes que tenham concluído o Ensino Médio no Ceará, e outro, de 20%, a estudantes que residam na mesma região metropolitana que a sede na qual estão pleiteando vagas.

No entanto, a nota pode variar de acordo com os critérios de cada instituição de ensino superior. Algumas universidades dão peso maior às provas do Enem com áreas relacionadas a cada curso, como Matemática para cursos de Engenharia e Linguagens e Códigos para faculdades de Letras.

As posições de cada candidato são calculadas em ordem decrescente de nota, considerando as inscrições de cada modalidade. Elas são atualizadas uma vez por dia, geralmente de madrugada.

Sisu 2024: quem pode fazer a inscrição

Para se inscrever no Sisu 2024, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, cujo resultado foi divulgado no último dia 16. No entanto, a seleção só é valida para participantes que não obtiveram nota zero na redação ou aqueles que fizeram o exame na condição de treineiro — isto é, no segundo ano do ensino médio.

Sisu 2024: passo a passo de como fazer a inscrição

Para se inscrever na página do Sisu, clique em "Fazer inscrição". Em seguida, você será direcionado para uma próxima tela. Quando estiver nela, clique em Entrar com GOV.BR ou fazer cadastro. Confirme seus dados para o Sisu entrar em contato com você. Depois da atualização, você está pronto para começar sua inscrição. Direcionado para a tela de inscrição, você pode escolher até duas opções de curso. As vagas podem ser pesquisadas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. No resultado da busca você conhece os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em "Escolher esta modalidade" para continuar. Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”. Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições. É nesta tela que você vai acompanhar sua inscrição durante todo o processo.

Sisu 2024: cronograma de datas

Ficar atento as datas do processo seletivo é essencial. Sendo assim, acompanhe abaixo o cronograma completo do Sisu 2024:

22 a 25 de janeiro: período de inscrições

30 de janeiro: resultado da chamada regular

01 a 07 de fevereiro: matrícula da chamada regular

01 a 07 de fevereiro: prazo para participar da lista de espera

A partir de 16 de fevereiro: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Como funcionam as cotas no Sisu?

As políticas afirmativas de ingresso no Ensino Superior, também chamadas de cotas, são reservas de vagas seguindo alguns critérios específicos, de acordo com a Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas) e suas atualizações. De acordo com o texto, todas as instituições federais de ensino superior devem reservar, no mínimo, metade das vagas para estudantes que concluíram o Ensino Médio escolas públicas.