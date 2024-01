Universidades públicas do Ceará somam mais de 13 mil vagas no Sisu 2024

Ocupando a 7ª posição no ranking de estados com mais vagas, o Ceará oferta 5,1% do total de ofertas do Sisu 2024, que conta com mais de 200mil vagas para a edição deste ano

No próximo dia 22 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) dá início ao período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, que conta com a oferta de mais de 264 mil vagas nas instituições de ensino superior. Dentre os estados com maior número de vagas, o Ceará aparece em 7º lugar, com 13.478 vagas disponíveis, representando 5,1% do total.

O Sisu 2024, que este ano terá apenas uma edição, concentra 45% de suas vagas em universidades públicas da região Nordeste do País. Em seguida, vem a região Sudeste, com 32% das vagas, Sul, com 12% das vagas, Centro-Oeste, com 8% e Norte com 4%. Os índices são parciais e podem sofrer alteração até o início do período de inscrições.

Os estados com maior oferta de vagas são Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 33.744 e 29.393 vagas disponíveis, respectivamente. A Bahia soma 9% das vagas, seguida da Paraíba, com 8,2%, Rio Grande do Sul, com 5,9%, Pernambuco, com 5,7% e o Ceará, com 5,1%.