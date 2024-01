Inscrição Sisu 2024: quando começa, o que muda nesta edição e mais

Sisu 2024: confira quando começa a inscrição e quem pode se inscrever Crédito: Agência Brasil

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio foram divulgadas nessa terça-feira, 16. Os indivíduos que fizeram a prova tem a opção de ingressar no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (ProUni). Para se inscrever, os interessados devem acessar a página do Portal Acesso Único do Ministério da Educação até o último dia de inscrição indicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sisu 2024: quando começa a inscrição? Quem deseja ingressar no ensino superior pelo Sisu, vai concorrer a 264.254 vagas, em 127 instituições públicas diferentes, para o primeiro ou para o segundo semestre de 2024.

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024



22 a 25 de janeiro de 2024 Resultado da chamada regular: 30 de janeiro de 2024



30 de janeiro de 2024 Matrícula da chamada regular: 1º a 7 de fevereiro de 2024



1º a 7 de fevereiro de 2024 Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024 Sisu: VEJA como notas de corte são calculadas com Enem Sisu 2024: o que muda nesta edição O Sisu terá uma única etapa de inscrição de candidatos às vagas nas instituições participantes neste ano, já que até o ano passado o processo era feito em duas partes, no início e no meio do ano. Serão ofertadas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024. Segundo o MEC, o candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar, já que isso depende da classificação no curso. Se selecionado, o candidato deverá realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital. Sisu 2024: quem pode participar do processo seletivo? O candidato tem que ter participado da edição de 2023 do Enem e não tenha zerado a prova de redação. Quem fez o exame como treineiro não pode concorrer às vagas pelo Sisu. Sisu 2024: candidato tem duas opções de vaga O edital prevê que o candidato possa se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga.

Play

Outra mudança no Sisu deste ano é que todos os candidatos se inscrevam primeiramente na modalidade de ampla concorrência . Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino. A ideia é que beneficie os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior. Sisu 2024: como funciona a lista de espera A lista de espera pode ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.