Estudante da Barra do Ceará, em Fortaleza, tira nota máxima em Matemática no Enem

Rotina do jovem aluno do Colégio Militar incluía aulas da escola, do cursinho e atividades extracurriculares. Ele planeja cursar Direito na Universidade Federal do Ceará

Morador da Barra do Ceará, em Fortaleza , Jaime é natural de Sobral , mas veio para a Capital ainda bebê. O estudante explicou que sempre teve afinidade com os números e chegou a participar de Olimpíadas na área.

O estudante Jaime Alex Vitor Valentino, de 19 anos, está entre os cearenses que atingiram a nota máxima em Matemática na mais recente edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O jovem, estudante do Colégio Militar de Fortaleza, da rede pública, ficou sabendo da nota nessa terça-feira, 16, após o Ministério da Educação divulgar os resultados.

Apesar dar enfoque para as duas matérias, Jaime enfatiza a importância de não esquecer das outras áreas do conhecimento, pois também farão parte da nota final.

“Eu saí no primeiro dia pensando que tinha acabado o Enem para mim. Cheguei em casa, chorei muito. Meus familiares disseram que ainda tinha o segundo dia, que dava para recuperar, que não era para eu jogar para o alto assim. E eu fui me acalmando ao longo da semana”, contou.

Ele conta que, apesar da alegria ao ver a nota de 958,6 pontos , o resultado não o surpreendeu tanto por conta da estratégia que adotou no segundo dia de provas. Jaime considerou que o primeiro dia do exame — que abrange Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação — foi complicado por não ter conseguido administrar bem o tempo.

“O Enem é uma prova de estratégia. Mede o conhecimento, claro, mas acaba que, se você não tiver uma boa estratégia de prova, você acaba muito prejudicado. Você tem que achar um jeito bom, porque cada um tem seu jeitinho, para conseguir resolver o máximo de questões possíveis em menos tempo e sem se cansar tanto”.

Rotina de estudos

A rotina de estudos do jovem incluía conciliar as aulas do ensino médio no Colégio Militar de Fortaleza (CMF) e do cursinho particular onde conseguiu uma bolsa integral, além das atividades extracurriculares.

Segundo Jaime, a família não tinha condições de pagar o cursinho e ele conseguiu a bolsa após apresentar as notas do boletim escolar e a média que atingiu no Enem 2022, que fez como treineiro. O jovem contou que se sente grato pela oportunidade e, ao mesmo tempo, desejou que mais estudantes pudessem ter acesso a esse tipo de apoio.