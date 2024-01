Prouni 2024: inscrição, edital, datas e tudo sobre o programa

O edital do Programa Universidade para Todos (Prouni) foi divulgado nesta quarta-feira, 17, com as datas de inscrições e as condições para poder participar do programa.

Edital do Prouni 2024: cronograma

As inscrições iniciam no dia 29 de fevereiro e vão até o dia 1° de fevereiro, no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O processo seletivo do Prouni vai ser dividida em duas chamadas. Confira o cronograma completo do Prouni.

Inscrições: de 29 de janeiro a 1º de fevereiro



de 29 de janeiro a 1º de fevereiro Resultado da primeira chamada: 6 de fevereiro



6 de fevereiro Resultado da segunda chamada: 27 de fevereiro



27 de fevereiro Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março



14 e 15 de março Resultado da lista de espera: 18 de março

Prouni 2024: como efetuar a inscrição

Para fazer a inscrição de acordo com o edital do Prouni, o interessado deve efetuar seu cadastro no Login Único do governo federal e criar uma conta no gov.br, meio de acesso digital do usuário aos serviços públicos digitais, caso seja o seu primeiro acesso nessa plataforma de acesso digital, ou inserir o seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha, caso já possua uma conta gov.br;

Após isso, deve informar endereço de e-mail e número de telefone válidos, aos quais o Ministério da Educação - MEC ou as instituições de ensino poderão, a seu critério, enviar comunicados periódicos referentes aos prazos e resultados do processo seletivo do Prouni, e demais informações julgadas pertinentes;

O próximo passo é preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar;

O interessado selecionar, em ordem de preferência, até 2 (duas) opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis conforme sua renda familiar bruta mensal per capita e a adequação aos critérios referidos nos artigos 3º e 6º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

Além disso, o indivíduo deverá optar por concorrer: