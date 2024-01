Resultado do Enem 2023: quando sai e como saber nota das provas?

A divulgação individual dos testes para o Enem 2023 será liberada na Página do Participante; entenda como acessar o seu resultado e o horário

O Ministério da Educação (Mec) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se reúnem nesta terça-feira, 16, para compartilhar os resultados individuais do Enem 2023 e esclarecer os processos seletivos.

A publicação será liberada na Página do Participante a partir das 9 horas (horário de Brasília), informando as notas dos exames aplicados em 5 e 12 de novembro na versão regular. Ao todo, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram no processo.

O Enem é uma das principais ferramentas de entrada na educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).