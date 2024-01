Enem 2023: Ceará tem quatro redações nota mil, todas da rede particular

Das 60 redações nota mil no Enem 2023, quatro foram de alunos do Ceará, conforme o Inep. Rio de Janeiro e São Paulo concentram a maioria das notas máximas de redação no exame

Quatro alunos do Ceará alcançaram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira, 16. Ao todo, foram 60 notas máximas em redação no País, a maioria do Rio de Janeiro e de São Paulo, com sete alunos cada.

No caso do Ceará, as quatro redações notal mil foram de alunos da rede particular de ensino.

Da rede pública, apenas quatro inscritos no Brasil conseguiram a nota máxima — dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.