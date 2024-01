Sisu: veja como notas de corte são calculadas com Enem

Notas são utilizadas para diversos programas de governo como o Sisu e o ProUni. Veja como são calculadas as notas de corte com o Enem

Depois da divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos utilizam as notas para ingressar na universidade por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Os sistemas calculam a relação entre notas e classificação do candidato usando a nota de corte, ou seja, a nota mínima necessária para conseguir a aprovação na vaga desejada.