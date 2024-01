Enem 2023: Região Nordeste concentra 42% das redações nota mil

Foto de apoio olustrativo (prova do Enem 2023). Ceará teve quatro alunos com nota máxima na redação no Enem 2023 Crédito: FERNANDA BARROS

Desse número, 25 são do Nordeste, representando cerca de 41,6% do número total. Piauí e Rio Grande do Norte tiveram o maior número de redações nota mil, com 6 cada. Em seguida, vêm Bahia (4), Ceará (4), Sergipe (3) e Pernambuco (2).

Entre as produções que atingiram nota máxima na região, apenas uma foi de um estudante da rede pública, no Rio Grande do Norte. No Brasil, esse número sobe para quatro, com redações do Espírito Santo (1), Rio de Janeiro (1) e Tocantins (1).