Sisu 2024: veja os 20 cursos com mais vagas abertas no País

Lista engloba graduações ofertadas por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de todo o País; veja quais são os cursos com mais vagas no Sisu 2024

A abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 ocorreu na última segunda-feira, 22. Com isso, estudantes de todo o País podem se candidatar a vagas no ensino superior em uma das 127 instituições públicas que adotam este processo seletivo.

Ao todo, são mais de 264 mil vagas, em mais de 6.800 graduações. Muitos destes cursos são ofertados por várias instituições. Isso significa que candidatos dispostos a mudar de cidade para estudarem têm a possibilidade de escolher entre milhares de vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notas de corte do Sisu 2024

Sisu 2024: cursos com mais vagas no Brasil

Veja abaixo as 20 graduações com mais vagas no Sisu 2024. A lista engloba os cursos ofertados por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de todo o País.