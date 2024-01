Candidatos relatam erros no sistema durante o primeiro dia de Sisu

Principais reclamações são sobre instabilidade do site, erros no login e ausência de nota de corte para a primeira opção de curso

O primeiro dia de concorrência por vagas em instituições federais de ensino superior tem sido marcado por reclamações sobre o site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Desde a meia-noite desta terça-feira, 23, quando foi aberta para consulta do processo seletivo, a plataforma tem apresentado inconsistências como quedas frequentes do site e problemas nas notas de corte das primeiras opções de curso, conforme relatos.

A última situação é a que mais tem preocupado os estudantes, pois até o momento não estão podendo concorrer à graduação que mais desejam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em alguns casos, os concorrentes recebem avisos de que não há concorrentes suficientes para o curso escolhido, enquanto em outros o site exibe a nota mínima, mas não especifica a posição ocupada pelo participante.