Quina 6938 de hoje (27/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina, Concurso 6938, desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). O prêmio será de R$ 11,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
21 - 03 - 32 - 04 - 52
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de segunda (26/01/26): Concurso 6937
56 - 70 - 16 - 46 - 17
Resultado da Quina de sábado (24/01/26): Concurso 6936
48 - 39 - 15 - 08 - 21
Resultado da Quina de sexta (23/01/26): Concurso 6935
05 - 64 - 33 - 58 - 07
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20 horas.
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
