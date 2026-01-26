Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6937 de hoje (26/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6937 de hoje (26/01/26); prêmio é de R$ 10 milhões

Quina, Concurso 6937 resultado desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 (26/01/26). O prêmio será de R$ 10 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6937, desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 (26/01/26). O prêmio será de R$ 10 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (26/01/26): Concurso 6937

56 - 70 - 16 - 46 - 17 

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sábado (24/01/26): Concurso 6936

48 - 39 - 15 - 08 - 21

Resultado da Quina de sexta (23/01/26): Concurso 6935

05 - 64 - 33 - 58 - 07

Resultado da Quina de quinta (22/01/26): Concurso 6934

25 - 67 - 15 - 40 - 05

Resultado da Quina de quarta (21/01/26): Concurso 6933

69 - 62 - 51 - 64 - 55

 

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

