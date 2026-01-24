Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Quina 6936 de hoje (24/01/26); veja prêmio

Quina, Concurso 6936 resultado deste sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio será de R$ 9 milhões
Atualizado às
Isabella Pascoal, Julia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6936, deste sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio será de R$ 9 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (24/01/26): Concurso 6936

48 - 39 - 15 - 08 - 21

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sexta (23/01/26): Concurso 6935

05 - 64 - 33 - 58 - 07

Resultado da Quina de quinta (22/01/26): Concurso 6934

25 - 67 - 15 - 40 - 05

Resultado da Quina de quarta (21/01/26): Concurso 6933

69 - 62 - 51 - 64 - 55

Resultado da Quina de terça (20/01/26): Concurso 6932

76 - 28 - 65 - 71 - 33

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6935, sexta, 23 de janeiro (23/01/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6934, quinta, 22 de janeiro (22/01/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6933, sexta, 21 de janeiro (21/01/26)

