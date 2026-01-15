Data center do TikTok descarta água de reúso e vai usar poços artesianosRodrigo Abreu afirmou que já tratou do assunto com o Governo do Estado sobre a inviabilidade da água reaproveitada
O data center do TikTok descartou a água de reúso do esgoto e vai perfurar dois poços profundos no sistema de resfriamento dos equipamentos, afirmou Rodrigo Abreu, CEO da Omnia, em entrevista ao O POVO.
A origem dos recursos hídricos pelo empreendimento é o principal ponto de crítica por ambientalistas e comunidades da região do Pecém.
Abreu detalhou que o consumo previsto pelos equipamentos é de 3 mil litros de água por dia, o que, segundo ele, “equivale ao consumo de sete residências”.
“Além disso, haverá o consumo de 20 mil litros de água por dia para uso humano, como banheiros, alimentação e limpeza”, acrescentou.
Este consumo, justificou, explica a opção por cavar dois poços artesianos para o abastecimento.
De acordo com o executivo, água de reúso é uma opção para indústrias ou empreendimentos de portes mais robustos, cujo consumo hídrico é muito mais elevado.
Perguntado se havia conversado com o Governo do Ceará e a Utilitas (PPP liderada pela Cagece para fornecimento de água de reúso para as empresas do Complexo do Pecém), o CEO respondeu: “Até brinquei com o pessoal da Utilitas, que me apresentaram uma infraestrutura muito bacana de captura dessa água de reúso com capacidade de até 1.200 litros, 2.000 litros e 3.000 litros por segundo. Mas, se eu fosse fazer um contrato com eles, eu utilizaria alguns segundos de água por dia só. Então, realmente, não existe necessidade”, afirmou.
