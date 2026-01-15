Data center do TikTok descarta água de reúso e vai usar poços

Empresa planeja perfurar dois poços artesianos para o consumo de água humano e resfriamento dos equipamentos / Crédito: AURÉLIO ALVES

O data center do TikTok descartou a água de reúso do esgoto e vai perfurar dois poços profundos no sistema de resfriamento dos equipamentos, afirmou Rodrigo Abreu, CEO da Omnia, em entrevista ao O POVO. A origem dos recursos hídricos pelo empreendimento é o principal ponto de crítica por ambientalistas e comunidades da região do Pecém.