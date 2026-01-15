Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Data center do TikTok descarta água de reúso e vai usar poços

Data center do TikTok descarta água de reúso e vai usar poços artesianos

Rodrigo Abreu afirmou que já tratou do assunto com o Governo do Estado sobre a inviabilidade da água reaproveitada
Atualizado às Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O data center do TikTok descartou a água de reúso do esgoto e vai perfurar dois poços profundos no sistema de resfriamento dos equipamentos, afirmou Rodrigo Abreu, CEO da Omnia, em entrevista ao O POVO.

A origem dos recursos hídricos pelo empreendimento é o principal ponto de crítica por ambientalistas e comunidades da região do Pecém.

Abreu detalhou que o consumo previsto pelos equipamentos é de 3 mil litros de água por dia, o que, segundo ele, “equivale ao consumo de sete residências”.

“Além disso, haverá o consumo de 20 mil litros de água por dia para uso humano, como banheiros, alimentação e limpeza”, acrescentou.

Leia mais

Este consumo, justificou, explica a opção por cavar dois poços artesianos para o abastecimento.

De acordo com o executivo, água de reúso é uma opção para indústrias ou empreendimentos de portes mais robustos, cujo consumo hídrico é muito mais elevado. 

Perguntado se havia conversado com o Governo do Ceará e a Utilitas (PPP liderada pela Cagece para fornecimento de água de reúso para as empresas do Complexo do Pecém), o CEO respondeu: “Até brinquei com o pessoal da Utilitas, que me apresentaram uma infraestrutura muito bacana de captura dessa água de reúso com capacidade de até 1.200 litros, 2.000 litros e 3.000 litros por segundo. Mas, se eu fosse fazer um contrato com eles, eu utilizaria alguns segundos de água por dia só. Então, realmente, não existe necessidade”, afirmou.

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    empresas empregos governo elmano

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar