Quixadá tem o etanol mais barato do Ceará

Quixadá lidera ranking e tem o etanol mais barato entre os municípios do CearáQuixadá registra o etanol mais barato do Ceará, com média de R$ 4,59, enquanto Fortaleza aparece em segundo lugar no ranking estadual
Quixadá, no Ceará, aparece com o etanol hidratado mais barato do Estado, com preço médio de R$ 4,59, no recorte dos nove municípios cearenses e dos preços de combustíveis pesquisados nos postos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana encerrada em 3 de janeiro de 2026.
Na sequência do ranking, Fortaleza registra o segundo menor preço médio do Estado, com R$ 4,70, enquanto Iguatu ocupa a terceira posição, com R$ 5.
Gasolina: Quixadá também se destaca no preço da comum
No caso da gasolina comum, Quixadá volta a se destacar com o menor preço médio entre os municípios pesquisados, registrando R$ 5,73.
Em seguida aparecem Crateús (R$ 6,04) e Fortaleza (R$ 6,12), que ocupa a terceira posição no ranking estadual.
Já na gasolina aditivada, Fortaleza aparece em 4º lugar entre os municípios cearenses, com preço médio de R$ 6,26, oscilando entre R$ 6,09 e R$ 6,60.
Fortaleza tem segundo menor preço de etanol entre os municípios
Entre todos os municípios do Ceará, Fortaleza se destaca por manter o segundo menor valor médio de etanol hidratado, ficando atrás apenas de Quixadá.
Na Capital, o combustível é encontrado com preço médio de revenda de R$ 4,70, variando entre R$ 4,26 (mínimo) e R$ 5,39 (máximo).
Entre as capitais brasileiras, Fortaleza também aparece em posição favorável no ranking do etanol, figurando entre os menores preços médios do País.
Diesel S10: Quixadá e Fortaleza entre os menores preços
No óleo diesel S10, Quixadá registra R$ 5,67, o menor valor médio entre os municípios, e ocupa ainda o 4º menor preço geral do estado.
Fortaleza aparece logo atrás, com R$ 5,79, o segundo menor valor médio municipal.
Entre as capitais, Fortaleza divide a liderança do menor preço médio do diesel S10 (R$ 5,79) com a Paraíba.
Em seguida vêm São Luís e Maceió (R$ 5,80) e Recife (R$ 5,81).
GNV: Ceará lidera ranking de preços mais altos
Apesar de bons desempenhos em outros combustíveis, o Ceará registra um dado negativo no gás natural veicular (GNV).
O Estado apresenta o maior preço médio de revenda do País, com R$ 5,15 por metro cúbico, superando Rio Grande do Norte (R$ 5,03) e Minas Gerais (R$ 4,99).
Fortaleza, como capital cearense, também aparece como a mais cara do Brasil no GNV, refletindo diretamente o cenário estadual.
Preço médio dos combustíveis no Ceará
No recorte estadual, os preços médios em lista do maior valor para o menor são:
- GLP: R$ 117,86
- Gasolina aditivada: R$ 6,30
- Gasolina comum: R$ 6,16
- Óleo diesel: R$ 6,14
- Óleo diesel S10: R$ 5,99
- GNV: R$ 5,15
- Etanol hidratado: R$ 4,75