Quixadá tem o etanol mais barato do Ceará

Levantamento aponta Quixadá no topo do ranking de etanol barato no Ceará, com preço médio inferior ao praticado em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Quixadá, no Ceará, aparece com o etanol hidratado mais barato do Estado, com preço médio de R$ 4,59, no recorte dos nove municípios cearenses e dos preços de combustíveis pesquisados nos postos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana encerrada em 3 de janeiro de 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na sequência do ranking, Fortaleza registra o segundo menor preço médio do Estado, com R$ 4,70, enquanto Iguatu ocupa a terceira posição, com R$ 5.

Fortaleza tem segundo menor preço de etanol entre os municípios Entre todos os municípios do Ceará, Fortaleza se destaca por manter o segundo menor valor médio de etanol hidratado, ficando atrás apenas de Quixadá. Na Capital, o combustível é encontrado com preço médio de revenda de R$ 4,70, variando entre R$ 4,26 (mínimo) e R$ 5,39 (máximo). Entre as capitais brasileiras, Fortaleza também aparece em posição favorável no ranking do etanol, figurando entre os menores preços médios do País.