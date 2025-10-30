Procon Ceará autua 13 postos no Cariri com irregularidades

Operação de fiscalização na região do Cariri foi entre os dias 21 e 31 de outubro / Crédito: FERNANDA BARROS

Treze postos de combustíveis localizados nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha foram autuados pelo Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Ceará. Foram constatadas diversas irregularidades durante as fiscalizações realizadas em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A informação foi confirmada à rádio O POVO CBN Cariri pela Superintendência do Procon Ceará. As ações, que integram uma operação de fiscalização na região do Cariri entre os dias 21 e 31 de outubro, identificaram problemas técnicos, documentais e de qualidade nos combustíveis comercializados. Entre as irregularidades encontradas estão lacres violados em bombas medidoras, comercialização de óleos lubrificantes sem registro na ANP, pendências documentais e até infrações ambientais que colocavam em risco a segurança dos consumidores.

Amostras de etanol hidratado também foram coletadas para análise laboratorial, após indícios de não conformidade. De acordo com o Procon Ceará, todas as empresas fiscalizadas foram autuadas e terão prazos que variam de 5 a 30 dias para apresentar documentos e regularizar as pendências.