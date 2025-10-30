Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Procon Ceará autua 13 postos no Cariri com irregularidades

Fiscalização do Procon Ceará autua 13 postos de combustível no Crajubar após flagrar irregularidades

Entre as irregularidades estão lacres violados, comercialização de óleos lubrificantes sem registro, pendências documentais e infrações ambientais
Treze postos de combustíveis localizados nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha foram autuados pelo Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Ceará.

Foram constatadas diversas irregularidades durante as fiscalizações realizadas em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A informação foi confirmada à rádio O POVO CBN Cariri pela Superintendência do Procon Ceará. 

As ações, que integram uma operação de fiscalização na região do Cariri entre os dias 21 e 31 de outubro, identificaram problemas técnicos, documentais e de qualidade nos combustíveis comercializados.

Entre as irregularidades encontradas estão lacres violados em bombas medidoras, comercialização de óleos lubrificantes sem registro na ANP, pendências documentais e até infrações ambientais que colocavam em risco a segurança dos consumidores.

Amostras de etanol hidratado também foram coletadas para análise laboratorial, após indícios de não conformidade.

De acordo com o Procon Ceará, todas as empresas fiscalizadas foram autuadas e terão prazos que variam de 5 a 30 dias para apresentar documentos e regularizar as pendências.

“A fiscalização constante é essencial para coibir práticas irregulares, assegurar a transparência nas relações de consumo e promover um ambiente mais seguro e justo para todos”, afirmou o superintendente do órgão, Diego Barreto.

As empresas autuadas permanecerão sob acompanhamento administrativo até a conclusão dos processos e a comprovação da regularidade das atividades. A relação dos postos autuados não foi divulgada pelo Procon.

    Tags

    Cariri empresas

