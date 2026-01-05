Produção de petróleo e gás em novembro sobe 14,4% ante novembro de 2024, diz ANP

Se levado em conta apenas o petróleo, foram produzidos 3,773 milhões de barris por dia (bpd), alta de 13,9% comparado a novembro de 2024, e queda de 6,39% em relação ao mês anterior.

O Brasil produziu 4,921 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em novembro de 2025, uma alta de 14,4% em relação há um ano, porém queda de 6,36% em relação a outubro, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira, 5.

A produção de gás natural também evoluiu em relação há um ano, em 15,7%, para 182,5 milhões de metros cúbicos diários (m3/d), mas caiu 6,27% contra outubro do ano passado.

A região do pré-sal foi responsável por 79,5% da produção total, ou 3,913 milhões de boed, sendo 3,024 milhões de bpd de petróleo e 141,2 milhões de m3/d de gás natural. Em relação a outubro, a produção de óleo recuou 8,60% e a de gás natural caiu 8,10%.

A Petrobras também apresentou evolução em relação há um ano, com a produção total atingindo 2,989 milhões de boed, sendo 2,292 milhões de bpd de petróleo e 110,8 milhões de m3/d de gás natural, altas 14,2% e 11,5% respectivamente, ante novembro de 2024.

Em relação a outubro, a produção total da estatal caiu 8,5%, enquanto a produção de petróleo reduziu 8,6% e a de gás natural recuou 8,2%, por conta de paradas de unidades para manutenção.