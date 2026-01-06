Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: há muito petróleo para ser explorado; isso trará os preços para baixo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 6, que há muito petróleo para ser explorado e que isso trará os preços da commodity para baixo. O líder norte-americano confirmou que sua equipe terá encontros com empresas petrolíferas.

"Sabe-se do que se trata disso", disse Trump, em meio a notícias de que seu time planeja se reunir com executivos de empresas petrolíferas norte-americanas ainda esta semana para discutir o aumento da produção de petróleo venezuelana, após as forças dos EUA deporem o líder Nicolás Maduro.

Em evento para integrantes do Partido Republicano, Trump disse ainda que se o seu partido não conseguir ganhar a eleição de meio de mandato, ele será alvo de um impeachment.

EUA TRUMP

