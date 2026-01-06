INSS reajusta piso previdenciário para 2026; veja quando os pagamentos terão início

As datas de recebimento seguem o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço, começando pelos beneficiários com cartão terminado em 1.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) definiu o calendário de pagamento dos benefícios de 2026. Os valores serão disponibilizados entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro, agora, com reajuste de 6,79%. Com a mudança, o piso previdenciário passará a R$ 1.621,00.

Cerca de 21,9 milhões de benefícios têm valor igual ou inferior a um salário mínimo e serão diretamente impactados pelo aumento.

Segundo o INSS, o custo total do reajuste para esses beneficiários em 2026 será de aproximadamente R$ 30,7 bilhões. Cada R$ 1 de aumento no salário mínimo neste ano representa um impacto de R$ 298,124 milhões.

Os números consideram somente benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), ou seja, não inclui benefícios assistenciais, como BPC/LOAS.

O aumento do piso não afetará os benefícios acima do mínimo, que terão seus valores corrigidos conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.