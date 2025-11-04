Petrobras vai aportar combustível com conteúdo renovável para a COP30

A Petrobras informou nesta terça-feira, 4, que irá fornecer diesel S-10 com 10% de conteúdo renovável (Diesel R10) para transporte e geração de energia durante a realização da COP30, em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro. "A COP30 é uma oportunidade significativa para atualizar a agenda global em relação às discussões e iniciativas de enfrentamento dos desafios que a emergência climática nos impõem", afirmou em nota a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade, Angélica Laureano.

"Ao sediar a conferência, o Brasil desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, podendo colaborar de forma efetiva com ações para o enfrentamento das mudanças climáticas", acrescentou a diretora, ressaltando que a Petrobras quer ser parte das soluções para o sucesso do encontro.