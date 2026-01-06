Atividade forte no Brasil estimula Ibovespa a buscar os 164 mil pontos

A valorização do petróleo e novo indício de aquecimento da atividade brasileira estimulavam alta do Ibovespa praticamente desde a abertura dos negócios nesta terça-feira, 6. Entre a mínima e a máxima, o principal indicador da B3 saltou cerca de 2.100 pontos, com avanço quase generalizado na carteira teórica com 85 papéis. O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do Brasil subiu de 50,1 pontos em novembro para 53,7 pontos em dezembro, indicando a expansão mais rápida em mais de um ano. Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade. Os dados foram divulgados nesta manhã pela S&P Global, que destaca que houve uma melhoria substancial na demanda por serviços, com as vendas crescendo pelo segundo mês consecutivo e na maior proporção desde novembro de 2024.

"O PMI é um indicador importante, de um observador externo sobre a nossa atividade. Serviços estão em alta. Isso mostra que a economia brasileira está rodando", diz Pedro Cutolo, estrategista da One Wealth Management. Além da alta do Ibovespa, o real se valoriza em relação ao real. "Os juros futuros é que estão meio desanimados", afirma Cutolo, ao referir-se ao viés das taxas futuras nesta manhã. Neste ambiente de atividade aquecida, avalia, não tem razão para corte de juros em janeiro ou março. Ele espera queda iniciando em abril. Já o petróleo sobe em torno de 0,60%, enquanto o minério de ferro subiu 0,69% em Dalian, na China. Em dia de agenda escassa, o destaque são PMIs no exterior e no Brasil, além da divulgação da balança comercial de dezembro e de 2025, às 15 horas, seguida de entrevista. O vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, fará a abertura da entrevista coletiva. Os investidores continuam acompanhando os desdobramentos geopolíticos da destituição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. "O principal tema nos mercados globais continua sendo a Venezuela, mas isso não tem tido grandes implicações sobre preços de ativos", pontua em comentário matinal, o economista Carlos Lopes, do Banco BV.

Na primeira sessão após a prisão de Maduro e da esposa, Cilia Flores, o Ibovespa fechou em alta de 0,83%, aos 161.869,76 pontos, em meio a perspectiva de desinflação mundial, apesar da valorização de mais de 1,5% nas cotações do petróleo. Quanto à balança comercial, mediana encontrada em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast é de superávit comercial de US$ 65,0 bilhões em 2025, abaixo do registrado em 2024 (US$ 74,6 bilhões). Em relação ao dado de dezembro, espera-se superávit comercial de US$ 7,1 bilhões , após saldo positivo de US$ 5,842 bilhões em novembro. Às 10h48, o Ibovespa subia 1,30%, aos 163.976,71 pontos, na máxima, vindo de abertura na mínima de 161.869,76 pontos. Petrobras tinha alta de 0,40% (PN) e de 0,31% (ON), mas Vale cedia 0,14%.