Trump assina ordem para reduzir requisitos de economia de combustível até 2031

A medida da administração vem meses após o Congresso essencialmente anular os mandatos de Economia Média de Combustível Corporativa, ou CAFE, eliminado multas por violação dessas regras.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 3, uma ordem executiva para reduzir drasticamente os requisitos de economia de combustível até 2031. "Estamos encerrando os padrões automotivos da era Biden", disse o republicano em coletiva de imprensa, que incluiu executivos de gigantes como Ford e Stellantis.

O governo federal agora exigiria uma média de 34,5 milhas por galão para veículos até o ano modelo de 2031, abaixo do padrão de 50,4 milhas estabelecido pelo ex-presidente Joe Biden.

Segundo Trump, as novas medidas visam proteger a indústria automobilística americana e diminuir os custos para consumidores. "Acredito que nossa indústria automobilística será maior do que antes; montadoras investiram nos EUA em parte devido às tarifas", acrescentou.

O presidente ainda comentou que os EUA autorizarão a produção de carros ultra-compactos, depois de observar esse tipo de modelos em sua visita a Coreia do Sul, Japão e Malásia. "Esse é um mercado tremendo para nós".

Ainda no quesito de energia, o republicano disse que os EUA terão a maior da fatia do mercado de chips "muito em breve" em meio ao desenvolvimento de datas centers domésticos.