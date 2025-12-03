Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina ordem para reduzir requisitos de economia de combustível até 2031

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 3, uma ordem executiva para reduzir drasticamente os requisitos de economia de combustível até 2031. "Estamos encerrando os padrões automotivos da era Biden", disse o republicano em coletiva de imprensa, que incluiu executivos de gigantes como Ford e Stellantis.

A medida da administração vem meses após o Congresso essencialmente anular os mandatos de Economia Média de Combustível Corporativa, ou CAFE, eliminado multas por violação dessas regras.

O governo federal agora exigiria uma média de 34,5 milhas por galão para veículos até o ano modelo de 2031, abaixo do padrão de 50,4 milhas estabelecido pelo ex-presidente Joe Biden.

Segundo Trump, as novas medidas visam proteger a indústria automobilística americana e diminuir os custos para consumidores. "Acredito que nossa indústria automobilística será maior do que antes; montadoras investiram nos EUA em parte devido às tarifas", acrescentou.

O presidente ainda comentou que os EUA autorizarão a produção de carros ultra-compactos, depois de observar esse tipo de modelos em sua visita a Coreia do Sul, Japão e Malásia. "Esse é um mercado tremendo para nós".

Ainda no quesito de energia, o republicano disse que os EUA terão a maior da fatia do mercado de chips "muito em breve" em meio ao desenvolvimento de datas centers domésticos.

EUA TRUMP

