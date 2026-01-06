Multas de trânsito 2026: o que mudou para motoristas? Descubra

Novas leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entram em vigor em janeiro de 2026 / Crédito: Agência Brasil

Entre o final de 2025 e janeiro de 2026, algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram aprovadas ou entraram em vigor. Agora, condutores de ciclomotores seguem novas regras e podem ser multados. Além do valor das multas, outras mudanças na lei aconteceram ao longo de 2025. Para iniciar o ano a par das alterações, confira:

Multa para ciclomotores: CNH e licenciamento obrigatórios A partir do dia 1º de 2026, novas regras para o uso de ciclomotores entraram em vigor. Se o condutor for flagrado sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é imputado infração gravíssima com multa de R$ 293,47. Além disso, o veículo pode ser apreendido caso não esteja devidamente regulamentado. Agora, todos os ciclomotores precisam de: emplacamento

licenciamento no Detran

CNH categoria A ou ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) Também é obrigatório o uso do capacete e a circulação deve ser em vias comuns, seguindo as regras das motocicletas. Agora, apenas bicicletas e veículos autopropelidos limitados a 32 km/h podem trafegar nas ciclofaixas.

Veja a diferença entre os veículos conforme o Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Bicicleta comum: veículo de propulsão humana e com duas rodas; ou seja, não é automotor Bicicleta elétrica: veículo sem acelerador manual, com pedal assistido de motor até 1000W e com velocidade máxima de 32 km/h Autopropelido: equipamento individual de largura até 70 cm e entre-eixos até 130 cm, motor até 1000W e velocidade máxima de 32 km/h Ciclomotor: popularmente conhecido como "cinquentinha", é um veículo de 2 ou 3 rodas, com combustão ou elétrico, de velocidade máxima de 50 km/h Motoneta: um automotor que o condutor dirige na posição sentada (ex: Scooters e Biz) e tem velocidade máxima acima de 50 km/h Motocicleta: um automotor que o condutor dirige na posição montada de velocidade máxima acima de 50 km/h CNH sem autoescola Dentre as mudanças, novas leis foram implementadas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola.

O processo de formação passa a ser feito de maneira autônoma. A parte teórica pode ser feita gratuitamente por meio do aplicativo CNH Brasil, na nova versão do aplicativo CNH Digital. Antes eram exigidas 45 horas presenciais na autoescola. Após concluir o conteúdo do aplicativo, o candidato agenda a prova teórica no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Para a etapa prática, duas opções são possíveis: contratar uma autoescola

escolher um instrutor autônomo credenciado Somado às mudanças, o primeiro "reteste" passa a ser gratuito e o fim da eliminação automática por erros leves durante a prova prática, como esquecer a seta. Também é suspensa a obrigatoriedade da prova da rampa, chamada de "ladeira".