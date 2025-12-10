Novo app da Carteira Digital de Trânsito; conheça o CNH do Brasil

Governo aposta na digitalização como ferramenta de simplificação no acesso à CNH / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

O Governo Federal lançou o aplicativo CNH do Brasil, que passa a substituir oficialmente a Carteira Digital de Trânsito (CDT). A mudança marca uma reformulação no acesso aos serviços ligados à habilitação no País e unifica, em um só ambiente digital, etapas que antes dependiam de autoescolas e atendimentos presenciais nos Detrans.

A nova plataforma está disponível para Android e iOS e utiliza o login da conta Gov.br, seguindo o mesmo padrão de segurança adotado por outros serviços públicos digitais. Leia mais Governo oficializa novas regras para obtenção de CNH Sobre o assunto Governo oficializa novas regras para obtenção de CNH Com o CNH do Brasil, a proposta é concentrar todo o processo de habilitação em um único app. Além de armazenar a versão digital da CNH e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o aplicativo amplia suas funções e passa a permitir que o cidadão acompanhe todas as etapas para tirar a carteira de motorista pela primeira vez.

Entre as mudanças, está a possibilidade de iniciar o processo de habilitação diretamente pelo celular, com acompanhamento do andamento, notificações e acesso ao histórico do condutor. CNH do Brasil: curso teórico passa a ser online e gratuito Uma das principais novidades é a oferta do curso teórico obrigatório em formato totalmente digital. O conteúdo, disponibilizado gratuitamente pelo Governo, inclui videoaulas, material didático e simulados, com certificação válida em todo o território nacional. A proposta reduz a dependência exclusiva das autoescolas nessa etapa inicial e busca padronizar o ensino teórico da legislação de trânsito.