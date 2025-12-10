Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo app da Carteira Digital de Trânsito; conheça o CNH do Brasil

Conheça o CNH do Brasil, novo app da Carteira Digital de Trânsito

App promete simplificar o processo de habilitação, reduzir custos e concentrar serviços do trânsito em uma única plataforma digital vinculada ao Gov.br
O Governo Federal lançou o aplicativo CNH do Brasil, que passa a substituir oficialmente a Carteira Digital de Trânsito (CDT).

A mudança marca uma reformulação no acesso aos serviços ligados à habilitação no País e unifica, em um só ambiente digital, etapas que antes dependiam de autoescolas e atendimentos presenciais nos Detrans.

A nova plataforma está disponível para Android e iOS e utiliza o login da conta Gov.br, seguindo o mesmo padrão de segurança adotado por outros serviços públicos digitais.

 

Com o CNH do Brasil, a proposta é concentrar todo o processo de habilitação em um único app.

Além de armazenar a versão digital da CNH e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o aplicativo amplia suas funções e passa a permitir que o cidadão acompanhe todas as etapas para tirar a carteira de motorista pela primeira vez.

Entre as mudanças, está a possibilidade de iniciar o processo de habilitação diretamente pelo celular, com acompanhamento do andamento, notificações e acesso ao histórico do condutor.

CNH do Brasil: curso teórico passa a ser online e gratuito

Uma das principais novidades é a oferta do curso teórico obrigatório em formato totalmente digital. O conteúdo, disponibilizado gratuitamente pelo Governo, inclui videoaulas, material didático e simulados, com certificação válida em todo o território nacional.

A proposta reduz a dependência exclusiva das autoescolas nessa etapa inicial e busca padronizar o ensino teórico da legislação de trânsito.

Na etapa prática, o modelo também foi flexibilizado. A carga horária mínima obrigatória foi reduzida e o candidato passa a poder escolher entre fazer aulas em autoescolas tradicionais ou com instrutores autônomos devidamente credenciados.

Apesar da digitalização do processo, algumas etapas seguem obrigatoriamente presenciais, como o exame prático de direção e a avaliação médica e psicológica.

 

Redução de custos para tirar a CNH

Com as mudanças, o Governo estima que o custo para obtenção da primeira habilitação possa cair de forma significativa, chegando a uma redução de até 80% em alguns casos.

A expectativa é ampliar o acesso à CNH, especialmente entre pessoas de baixa renda que hoje veem o valor do processo como um obstáculo.

A proposta também busca combater a informalidade, já que milhões de brasileiros dirigem sem habilitação por não conseguirem arcar com os custos atuais.

O que acontece com quem já usava a CDT

Para quem já utilizava o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, a transição é automática. Basta atualizar o app para a versão CNH do Brasil.

Os documentos digitais já cadastrados continuam válidos, sem necessidade de novo registro.

Além da CNH e do CRLV, seguem disponíveis serviços como notificações de multas, infrações, recall de veículos e consulta de dados do condutor.

Com o movo aplicativo, o Governo aposta na digitalização como ferramenta de simplificação, redução de custos e ampliação do acesso aos serviços públicos.

 

