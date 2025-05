Governo quer que exame toxicológico não impeça promoção de PMs e líder propõe tratamento

A proposição foi criticada pela oposição. Líder do governo afirmou que a medida visa atender solicitação da Polícia Militar para que a legislação estadual estivesse alinhada com a lei federal

Os debates na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) sobre o projeto de lei de autoria do Governo Elmano de Freitas (PT) que transfere o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar da Secretaria da Saúde (Sesa) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ganhou ainda mais contornos com a possibilidade da exclusão de exames toxicológicos para a promoção de militares.

A proposta sobre a transição do equipamento revoga a obrigatoriedade de resultado negativo para o consumo de drogas ilícitas em exame toxicológico na promoção de militares. O tema foi alvo de críticas por parte de deputados da oposição.