CNH sem autoescola: como e onde tirar carteira de motorista?

A principal mudança é o fim da exigência de que o candidato cumpra carga horária mínima obrigatória exclusivamente em autoescolas. / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que promete tornar a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais acessível. Isso porque flexibiliza regras que até agora obrigavam o candidato a frequentar autoescolas. A principal mudança: as aulas teóricas e práticas deixam de depender exclusivamente de Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Aulas práticas mais leves A carga obrigatória para aulas práticas sai de 20 horas para somente 2 horas mínimas. Essas aulas poderão ser feitas em autoescolas, com instrutores autônomos credenciados ou por meio de preparação personalizada, inclusive com o uso do carro próprio, se atender aos requisitos de segurança do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Instrutor credenciado ou autônomo Surge a figura do instrutor independente: para atuar, ele deve ser habilitado há pelo menos dois anos, ter ensino médio completo, não ter infrações graves recentes e receber certificação como instrutor de trânsito. Seu nome será publicado em lista pública, disponível para consulta no site do Ministério ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Etapas presenciais e provas continuam obrigatórias Mesmo com as facilidades, continuam obrigatórios: registro biométrico, exame médico (e psicológico, quando exigido), prova teórica e prova prática de direção, apenas com maior liberdade de escolha na preparação. Como as mudanças funcionam para quem mora em Fortaleza Para moradores de Fortaleza e de outros municípios do Ceará, a mudança representa a possibilidade de obter a habilitação sem a necessidade de frequentar uma autoescola tradicional. O processo deve seguir os seguintes passos: