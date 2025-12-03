CNH sem autoescola: como e onde tirar carteira de motorista em Fortaleza?Saiba o passo a passo e descubra onde consultar instrutores e documentos — válido para Fortaleza e todo o País
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que promete tornar a da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais acessível. Isso porque flexibiliza regras que até agora obrigavam o candidato a frequentar autoescolas.
A principal mudança: as aulas teóricas e práticas deixam de depender exclusivamente de Centros de Formação de Condutores (CFCs).
A seguir, O POVO conta as principais mudanças e como tirar a carteira de motorista a partir de agora.
CNH sem autoescola: alterações principais
Com a nova norma, o processo para tirar a CNH passa a oferecer mais liberdade ao candidato:
Teoria sem autoescola e gratuita
A etapa teórica agora pode ser feita de forma autônoma, por meio de plataformas on-line gratuitas do Ministério dos Transportes, instituições credenciadas ou autoescolas tradicionais, a critério do aluno. A exigência de 45 horas-aula mínima deixa de existir.
Aulas práticas mais leves
A carga obrigatória para aulas práticas sai de 20 horas para somente 2 horas mínimas. Essas aulas poderão ser feitas em autoescolas, com instrutores autônomos credenciados ou por meio de preparação personalizada, inclusive com o uso do carro próprio, se atender aos requisitos de segurança do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Instrutor credenciado ou autônomo
Surge a figura do instrutor independente: para atuar, ele deve ser habilitado há pelo menos dois anos, ter ensino médio completo, não ter infrações graves recentes e receber certificação como instrutor de trânsito.
Seu nome será publicado em lista pública, disponível para consulta no site do Ministério ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).
Etapas presenciais e provas continuam obrigatórias
Mesmo com as facilidades, continuam obrigatórios: registro biométrico, exame médico (e psicológico, quando exigido), prova teórica e prova prática de direção, apenas com maior liberdade de escolha na preparação.
Como as mudanças funcionam para quem mora em Fortaleza
Para moradores de Fortaleza e de outros municípios do Ceará, a mudança representa a possibilidade de obter a habilitação sem a necessidade de frequentar uma autoescola tradicional. O processo deve seguir os seguintes passos:
Solicitação online
Fazer o pedido de habilitação via o portal do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).
Estudo teórico
Optar pelo conteúdo online (gratuito) ou presencial, conforme conveniência.
Coleta biométrica e exames médicos
Comparecer ao órgão de trânsito estadual (no caso, o Detran-CE) para foto, digitais, assinatura e exames obrigatórios.
Aulas práticas
Fazer pelo menos 2 horas práticas, podendo escolher entre instrutor credenciado, autoescola ou usar próprio veículo, se estiver apto.
Provas e emissão da PPD/CNH
Passar na prova teórica e prática; se aprovado, receber a Permissão Para Dirigir (PPD), e, após cumprir requisitos (normalmente 1 ano sem infrações), a CNH definitiva.
Mesmo com as novas regras, as autoescolas continuam existindo. Quem preferir o modelo tradicional pode seguir com curso teórico e prático da maneira antiga.
CNH sem autoescola: o que muda de verdade no dia a dia
Na prática, quem for fazer a CNH agora terá mais controle sobre tempo e gastos. Será possível estudar no seu ritmo, evitar mensalidades caras de autoescola, escolher um instrutor mais próximo ou mais barato e até usar o próprio carro para praticar. Isso tende a baratear bastante o processo: segundo o Governo, o custo pode cair até 80%.
Para quem vive em Fortaleza ou no Ceará, isso significa maior facilidade para obter a habilitação, ideal para quem tem restrições de tempo ou orçamento.
Em contrapartida, segundo representantes de autoescolas, há preocupação com o possível aumento no preço por hora-avulsa, o que pode manter o custo alto para quem optar por poucas aulas.
Como acompanhar e encontrar instrutores credenciados
Acompanhe o site oficial do Ministério dos Transportes ou busque pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Lá estarão disponíveis listas públicas com instrutores credenciados, seus dados de credenciamento, validade e horários disponíveis para aulas.
Para quem está no Ceará, após a publicação da resolução no Diário Oficial da União, entre no portal do Detran-CE para verificar como será o agendamento da biometria e exames obrigatórios.
Se preferir, você pode continuar usando autoescolas tradicionais; nenhuma foi extinta com a mudança.