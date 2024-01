Carros para PCD ganham novo limite de desconto; veja

As novas regras para os benefícios dos carros para pessoas com deficiência (PCD) já começaram a valer. Agora, o valor máximo do desconto é R$ 120 mil - até 2023, o desconto era de R$ 100 mil. O teto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em setembro do ano passado.

Os SUVs, hatches e sedãs estão entre os modelos que têm desconto total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

É importante verificar se os valores de tabela já inclui os descontos de IPI.