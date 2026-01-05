MEI paga mais em 2026: mensalidade chega a R$ 81,05

Com reajuste do salário mínimo, o DAS do MEI passou a R$ 81,05, com acréscimos conforme a atividade exercida / Crédito: Pixabay / Pexels

Os microempreendedores individuais (MEIs) passam a pagar uma contribuição mensal maior em 2026. O valor agora é de R$ 81,05, após o reajuste do salário mínimo, que serve de base para o cálculo, em vigor desde o dia 1º de janeiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A contribuição corresponde a 5% do novo piso, fixado em R$ 1.621. O pagamento é feito por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que reúne a contribuição previdenciária e os impostos devidos pelo MEI.