MEI paga mais em 2026: mensalidade chega a R$ 81,05

MEI vai pagar mais em 2026: contribuição mensal sobe para R$ 81,05O novo valor da contribuição do MEI entrou em vigor em 2026 e passou a ser calculado com base no salário mínimo reajustado, impactando o DAS mensal
Os microempreendedores individuais (MEIs) passam a pagar uma contribuição mensal maior em 2026. O valor agora é de R$ 81,05, após o reajuste do salário mínimo, que serve de base para o cálculo, em vigor desde o dia 1º de janeiro.
A contribuição corresponde a 5% do novo piso, fixado em R$ 1.621. O pagamento é feito por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que reúne a contribuição previdenciária e os impostos devidos pelo MEI.
Para os microempreendedores que exercem atividades sujeitas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nos setores de comércio e indústria, há um acréscimo de R$ 1 por mês no valor do DAS.
Já para atividades sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no caso dos prestadores de serviços, o adicional é de R$ 5 mensais.
Leia mais
Os MEIs que exercem os dois tipos de atividade precisam pagar ambos os impostos, totalizando um acréscimo de R$ 6 na contribuição.
Pagamento mensal
O DAS vence todo dia 20 de cada mês e pode ser emitido pelo Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI, disponível para os sistemas iOS e Android.
O pagamento pode ser realizado por boleto, PIX, débito automático ou outras modalidades oferecidas pelas instituições financeiras.
Sobre o MEI
O Microempreendedor Individual é a forma mais simples de formalização para pequenos empreendedores, garantindo a obtenção de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Com o registro, o MEI pode emitir notas fiscais, abrir conta bancária empresarial e acessar linhas de crédito com taxas mais vantajosas.
Além disso, a contribuição assegura acesso a benefícios da Previdência Social, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
Para se enquadrar como MEI, o faturamento anual deve ser de até R$ 81 mil. No caso do MEI transportador autônomo, o limite é maior e chega a R$ 251,6 mil por ano.
Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira; veja o que muda
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado