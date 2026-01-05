Efeito Venezuela no mercado: dólar em alta e investimentos em prata

Moeda americana amanheceu em alta na abertura do pregão no Brasil / Crédito: Pixabay / Pexels

Os metais preciosos aceleravam alta na manhã desta segunda-feira, 5, em meio a forte busca por segurança após da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos neste fim de semana. O dólar também reagiu e teve pequeno sobressalto na abertura do pregão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A disposição de Trump de saquear os recursos venezuelanos sinaliza risco adicional para países que investem em ativos dos EUA", diz Joshua Mahony, da Scope Markets.

"Trump mostrou suas cartas como alguém que também poderá recorrer a ações militares contra vizinhos se considerar isso de importância estratégica", acrescentou. Às 9h39 (de Brasília), a prata para março subia 5,07%, a US$ 74,615 por onça-troy, enquanto o paládio para o mesmo mês avançava 2,57%, a US$ 1.735,00. Já a platina para abril tinha alta de 3,37%, a US$ 2.209,10 a onça-troy. Ao mesmo tempo, o ouro para fevereiro subia 2,24%, a US$ 4.426,30 por onça-troy. Com informações da Dow Jones Newswires Dólar abre em alta no Brasil O dólar abriu o pregão desta segunda-feira (5) em leve alta na comparação com o real, com investidores buscando refúgio na moeda norte-americana diante das dúvidas geradas pela operação militar dos Estados Unidos na Venezuela no fim de semana, que resultou na captura do então presidente do país, Nicolás Maduro.