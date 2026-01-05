Saiba quando é o quinto dia útil de cada mês em 2026

Saiba quando é o quinto dia útil de cada mês em 2026Com o reajuste do salário mínimo, trabalhadores regidos pela CLT já podem conferir as datas do quinto dia útil de cada mês em 2026
Trabalhadores com carteira assinada, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), devem receber o salário referente ao mês de dezembro de 2025 até, no máximo, a quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, data que corresponde ao quinto dia útil do mês.
Já o salário de janeiro de 2026, que incorpora o novo valor do salário mínimo, só será pago em fevereiro, dentro do prazo legal.
Apesar de o novo mínimo entrar em vigor em janeiro, o recebimento ocorre apenas no mês seguinte, após o período trabalhado.
De acordo com a legislação trabalhista e entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
Para essa contagem, o sábado é considerado dia útil, enquanto domingos e feriados não entram no cálculo.
Na prática, quando o quinto dia útil cai em um sábado, é comum que as empresas antecipem o pagamento para a sexta-feira anterior, embora a legislação permita o pagamento no próprio sábado.
Confira abaixo as datas do quinto dia útil de cada mês em 2026:
- Janeiro de 2026: 7 de janeiro, quarta-feira
- Fevereiro de 2026: 6 de fevereiro, sexta-feira
- Março de 2026: 6 de março, sexta-feira
- Abril de 2026: 7 de abril, terça-feira
- Maio de 2026: 7 de maio, quinta-feira
- Junho de 2026: 6 de junho, sábado (antecipa para sexta-feira)
- Julho de 2026: 6 de julho, segunda-feira
- Agosto de 2026: 6 de agosto, quinta-feira
- Setembro de 2026: 5 de setembro, sábado (antecipa para sexta-feira)
- Outubro de 2026: 6 de outubro, terça-feira
- Novembro de 2026: 7 de novembro, sábado (antecipa para sexta-feira)
- Dezembro de 2026: 5 de dezembro, sábado (antecipa para sexta-feira)
