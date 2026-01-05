Saiba quando é o quinto dia útil de cada mês em 2026

Confira quando cai o quinto dia útil de cada mês em 2026 e saiba quando o salário deve ser pago aos trabalhadores / Crédito: Divulgação

Trabalhadores com carteira assinada, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), devem receber o salário referente ao mês de dezembro de 2025 até, no máximo, a quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, data que corresponde ao quinto dia útil do mês.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Já o salário de janeiro de 2026, que incorpora o novo valor do salário mínimo, só será pago em fevereiro, dentro do prazo legal.