Cadastro para desconto de 50% no IPVA termina nesta semana

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-10-2025: Cadastro é feito de forma online e gratuita para motociclistas que atuam por aplicativos de transporte e entrega (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Pagamento do IPVA Após a análise e aprovação do cadastro, os beneficiários poderão emitir o boleto do IPVA com o desconto aplicado. O pagamento poderá ser feito em cota única até o dia 27 de janeiro de 2026 ou de forma parcelada, com início a partir de 10 de fevereiro. Como realizar a solicitação Para efetuar o cadastro, o motociclista deve acessar o site da Etufor e enviar a documentação exigida, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria A e indicação de atividade remunerada, documento do veículo e comprovações de vínculo com a plataforma digital, a exemplo de prints do aplicativo utilizado.