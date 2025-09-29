Santa Cecília mantém CNPJ ativo e reclama R$ 40 mi do Poder Público

Empresa de ônibus Santa Cecília anunciou fim da operação em agosto, mas proprietária diz que gestão municipal possui débito de quase R$ 40 milhões em subsídios / Crédito: Mauri Melo/O POVO em 14/11/2011

O POVO corrige informação, publicada nas edições de Economia (11/8, página 15), na matéria “Empresa de ônibus Santa Cecília decreta falência” e na publicação “1 mês após falência, Santa Cecília começa a pagar ex-funcionários” (22/9, página 15). O correto é que a companhia segue com o CNPJ ativo, mas que a operação não deve ser retomada. Em entrevista sobre o caso, porém, a queixa é que deixou de receber quase R$ 40 milhões em repasses de subsídio da Prefeitura de Fortaleza desde 2018, ao longo de diferentes gestões.

A operadora de ônibus encerrou as atividades em agosto passado após 79 anos de funcionamento. O relato é que, por conta de crise financeira, foi impedida de honrar compromissos com funcionários. Iuri Azevedo, proprietário da Santa Cecília, frisa que não faliu, mas que não deve retornar a operação e que atualmente vende bens para quitar dívidas. “A gente realmente saiu do sistema. Não dá, vamos parar e encerrar as operações, não necessariamente isso quer dizer que faliu.” Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Fim das atividades da empresa e débito que soma quase R$ 40 milhões Ao O POVO na ocasião do anúncio da paralisação e demissão de 200 colaboradores, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira, lembrou-se que a Santa Cecília passou por recuperação judicial, e que estava em situação financeira grave, semelhante a outras empresas que já deixaram o sistema após falha financeira sistêmica, em dívidas com fornecedores e funcionários. “A empresa encerrou numa condição muito difícil, os funcionários todos sem receber”, afirma.

Dentre os motivos citados por Iuri para a decisão está o déficit causado pelo baixo repasse de subsídios por parte da Prefeitura de Fortaleza. O POVO revelou na última segunda-feira, 22, que o envio feito pela gestão municipal é de R$ 16,5 milhões, sendo que R$ 14,5 milhões para as empresas do Sindiônibus e R$ 2 milhões para a Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Cootraps), representante das topics. No entanto, o cálculo do Sindiônibus, que a entidade alega que seria reconhecido pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), fala em quase R$ 21 milhões necessários para manutenção da tarifa em R$ 4,50 a inteira, em R$ 1,50 a meia, além das gratuidades.

O dado é de novembro do ano passado, quando foi realizada a última revisão das tarifas. Outra análise do Sindiônibus evidencia que o preço “real” da tarifa em Fortaleza, sem subsídio, seria de algo em torno de R$ 7,20. Segundo Iuri, apenas a empresa dele deixou de receber quase R$ 40 milhões. Então, sem reajuste de tarifa e sem o correto repasse de subsídio, empresas de menor porte, como a Santa Cecília, acabaram sendo mais impactadas, conforme o relato.