BNDES aprova R$ 500 mi para Toyota do Brasil adquirir máquinas e serviços tecnológicos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um limite de crédito no valor de R$ 500 milhões para apoiar o plano de investimento da Toyota do Brasil, com aquisição de máquinas, equipamentos e serviços tecnológicos de alto valor agregado para aplicação em novos projetos atrelados a veículos híbridos flex, em Sorocaba, São Paulo. Com recursos do programa BNDES Mais Inovação, a montadora vai adquirir serviços e bens inovadores produzidos pela indústria 4.0, além de contribuir com a expansão da base de fornecedores cadastrados no programa do banco que fornecem esses equipamentos inovadores e de conteúdo nacional. Dessa maneira, outras empresas também terão acesso a esses equipamentos.

O financiamento também contribuirá com a retomada da fábrica de Porto Feliz (SP), atingida por fortes chuvas e ventos intensos em setembro do ano passado. "A atuação do BNDES é fundamental para acelerar a difusão de máquinas, equipamentos e serviços tecnológicos da indústria 4.0 no Brasil. Ao apoiar investimentos como o da Toyota, estamos contribuindo para viabilizar o desenvolvimento de novos projetos e fortalecer a base nacional de fornecedores, ampliando o acesso de outras empresas a tecnologias inovadoras e impulsionando a modernização da indústria brasileira com mais competitividade, inovação e conteúdo nacional", afirmou em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A Toyota do Brasil é uma empresa do Grupo Toyota, que atua no Brasil desde 1958, com sede em Sorocaba. A empresa se dedica à produção, montagem, fabricação, venda, importação e exportação de uma gama diversificada de veículos, bem como motores, peças e acessórios. Atua ainda na prestação de serviços de assistência técnica relacionados aos seus produtos.