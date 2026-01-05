Piso do INSS sobe para R$ 1.621 após reajuste do salário mínimo

Os pagamentos com o valor reajustado começam a ser feitos a partir de 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro / Crédito: FERNANDA BARROS

Benefícios acima do mínimo

O aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios que são maiores que o salário mínimo. Esses benefícios serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. O índice oficial de dezembro será divulgado pelo IBGE no dia 9 de janeiro.