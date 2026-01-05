Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Piso do INSS sobe para R$ 1.621 após reajuste do salário mínimo

Piso do INSS sobe para R$ 1.621 após reajuste do salário mínimo

O novo piso previdenciário já está em vigor desde o dia 1° de janeiro e tem aumento de 6,79% em relação ao valor anterior
Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com o reajuste do salário mínimo em 2026, o valor do piso pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a ser de R$ 1.621.

O novo piso previdenciário está em vigor desde a última quinta-feira, 1º de janeiro, com aumento de 6,79% em relação ao valor anterior.

Em relação aos pagamentos com o valor reajustado, estes começam a ser feitos a partir de 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro, conforme o calendário do INSS.

Segundo o Governo Federal, o impacto do reajuste para os cofres públicos será de cerca de R$ 30,7 bilhões ao longo de 2026, considerando apenas os beneficiários que recebem até um salário mínimo.

Leia mais

A cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, o custo anual é de aproximadamente R$ 298,1 milhões.

Esse cálculo leva em conta somente os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não inclui benefícios assistenciais, como o BPC/LOAS.

Atualmente, cerca de 21,9 milhões de benefícios são pagos no valor de até um salário mínimo. Esse total representa 62,5% dos 35,15 milhões de benefícios do RGPS.

Leia mais

Benefícios acima do mínimo

O aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios que são maiores que o salário mínimo.

Esses benefícios serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

O índice oficial de dezembro será divulgado pelo IBGE no dia 9 de janeiro.

Leia mais

Já os segurados que começaram a receber aposentadoria, pensão ou auxílio ao longo de 2025 terão um reajuste proporcional, calculado de acordo com a variação do INPC desde o mês de concessão do benefício até o fim do ano.

Como consultar o valor e a data de pagamento

O pagamento segue o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador (o número depois do traço).

Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135, informando o CPF e confirmando dados cadastrais para evitar fraudes.

  • Pelo site Meu INSS: após fazer login, basta acessar a opção “Extrato de Pagamento”.
  • Pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, com as mesmas informações do site.

Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira; veja o que muda

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

INSS governo lula salário mínimo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar