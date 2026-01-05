Piso do INSS sobe para R$ 1.621 após reajuste do salário mínimo

Piso do INSS sobe para R$ 1.621 após reajuste do salário mínimoO novo piso previdenciário já está em vigor desde o dia 1° de janeiro e tem aumento de 6,79% em relação ao valor anterior
Com o reajuste do salário mínimo em 2026, o valor do piso pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a ser de R$ 1.621.
O novo piso previdenciário está em vigor desde a última quinta-feira, 1º de janeiro, com aumento de 6,79% em relação ao valor anterior.
Em relação aos pagamentos com o valor reajustado, estes começam a ser feitos a partir de 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro, conforme o calendário do INSS.
Segundo o Governo Federal, o impacto do reajuste para os cofres públicos será de cerca de R$ 30,7 bilhões ao longo de 2026, considerando apenas os beneficiários que recebem até um salário mínimo.
A cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, o custo anual é de aproximadamente R$ 298,1 milhões.
Esse cálculo leva em conta somente os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não inclui benefícios assistenciais, como o BPC/LOAS.
Atualmente, cerca de 21,9 milhões de benefícios são pagos no valor de até um salário mínimo. Esse total representa 62,5% dos 35,15 milhões de benefícios do RGPS.
Benefícios acima do mínimo
O aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios que são maiores que o salário mínimo.
Esses benefícios serão reajustados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.
O índice oficial de dezembro será divulgado pelo IBGE no dia 9 de janeiro.
Já os segurados que começaram a receber aposentadoria, pensão ou auxílio ao longo de 2025 terão um reajuste proporcional, calculado de acordo com a variação do INPC desde o mês de concessão do benefício até o fim do ano.
Como consultar o valor e a data de pagamento
O pagamento segue o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador (o número depois do traço).
Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135, informando o CPF e confirmando dados cadastrais para evitar fraudes.
- Pelo site Meu INSS: após fazer login, basta acessar a opção “Extrato de Pagamento”.
- Pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, com as mesmas informações do site.