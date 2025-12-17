Emprego formal responde por 71,2% das vagas para jovens

Em 5 anos, o 1MiO alcançou a marca de 1.294.165 oportunidades geradas e 820.664 jovens empregados (fotos: Tatiana Fortes/ O POVO) / Crédito: Tatiana Fortes

Entre 2023 e 2025, 71,20% dos empregos conquistados por jovens vieram do mercado formal, conforme dados gerados no âmbito da iniciativa 1 Milhão de Oportunidades (1MiO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em dados apresentados pela 1MiO, o País soma hoje cerca de 8,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham.