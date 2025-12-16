Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pfizer espera que lucros de 2026 diminuam, com menor demanda por medicamentos contra a Covid-19

Autor Agência Estado
A Pfizer previu uma queda na receita e nos lucros em 2026, impulsionada em parte por vendas mais fracas de produtos relacionados à Covid-19.

A farmacêutica espera um lucro ajustado por ação de US$ 2,80 a US$ 3 no próximo ano, abaixo da estimativa de consenso dos analistas de US$ 3,06, de acordo com a FactSet. A receita deve totalizar entre US$ 59,5 bilhões e US$ 62,5 bilhões, abaixo do ponto médio de uma projeção de US$ 62 milhões em 2025. A empresa reiterou sua perspectiva de lucro ajustado por ação para 2025 de US$ 3 a US$ 3,15.

Vendas mais fracas de produtos relacionados à Covid-19, que incluem vacinas, são responsáveis por grande parte da queda esperada na receita. A Pfizer prevê uma receita de US$ 5 bilhões com Covid-19 em 2026, abaixo dos US$ 6,5 bilhões antecipados em 2025.

A empresa também prevê um impacto de US$ 1,5 bilhão na receita devido à perda de exclusividade sobre certos produtos - parte de um chamado "precipício de patentes" que Wall Street antecipou por anos.

Ao mesmo tempo, a empresa aumentará seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, gastando entre US$ 10,5 bilhões e US$ 11,5 bilhões no próximo ano, acima dos US$ 10 bilhões a US$ 11 bilhões em 2025.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

