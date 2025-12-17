Ceará tem 110 projetos de saúde e educação para receber R$ 3,6 bi

O financiamento é destinado para equipamentos e serviços como escolas, creches e hospitais (Fernando Frazão/Agência Brasil) / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Governo Federal habilitou R$ 3,6 bilhões para financiar projetos nas áreas de saúde e educação no Ceará por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (Fiis), operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os recursos vão financiar equipamentos e serviços como escolas, creches, hospitais e unidades de saúde, ampliando a oferta de serviços públicos no Estado.