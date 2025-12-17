Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita Federal orienta contribuintes sobre redução do IR em 2026

Receita Federal orienta contribuintes sobre redução do Imposto de Renda a partir de 2026

Nova tabela do IR entra em vigor em janeiro de 2026 e amplia a faixa de isenção mensal para R$ 5 mil, além de reduzir a carga tributária para contribuintes de renda intermediária
A partir de 1º de janeiro de 2026, contribuintes que recebem até R$ 7.350 por mês terão redução no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

As mudanças fazem parte da nova tabela do Imposto de Renda (IR). A lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi detalhada pela Receita Federal, que publicou orientações para fontes pagadoras e contribuintes sobre como aplicar os novos cálculos mensal e anual.

A principal novidade é a ampliação da faixa de isenção e a criação de um mecanismo de redução gradual do tributo para rendas intermediárias, além da instituição de um imposto mínimo para contribuintes de alta renda.

O que mudou na legislação do Imposto de Renda

As alterações estão previstas na Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025, que modificou as Leis nº 9.250 e nº 9.249, ambas de 1995. A nova legislação institui:

  • Redução do IRPF nas bases de cálculo mensal e anual
  • Ampliação da faixa de isenção do imposto
  • Tributação mínima para pessoas físicas de alta renda

Antes da mudança, apenas contribuintes que recebiam rendimentos mensais de até R$ 2.428,80 estavam isentos do IR.

Como fica o Imposto de Renda mensal a partir de 2026

A partir de janeiro de 2026, passam a não pagar IRPF mensal os contribuintes com renda de até R$ 5.000.

Essa isenção é concedida por meio de um redutor no encargo, que pode chegar a R$ 312,89, limitado ao valor do IR apurado pela tabela progressiva mensal.

Mas, atenção, a isenção mensal só é garantida se a renda total do mês não ultrapassar R$ 5.000.

Quem tiver duas ou mais fontes pagadoras pode não sofrer retenção na fonte, mas poderá ter imposto a pagar na declaração anual.

Já para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 por mês, terá uma redução parcial. Quanto menor a renda dentro dessa faixa, maior será o desconto aplicado.

Por fim, quem recebe acima de R$ 7.350 por mês, permanece a cobrança normal do IRPF conforme a tabela progressiva vigente, com alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

Mudanças no Imposto de Renda anual

A partir do ano-calendário de 2026, contribuintes com renda tributável anual de até R$ 60.000 passam a ser isentos do IRPF anual.

Entre R$ 60.000,01 e R$ 88.200 por ano, haverá uma redução parcial do imposto, que diminui progressivamente conforme a renda se aproxima do teto dessa faixa.

O valor do redutor anual é limitado ao imposto calculado pela tabela progressiva anual vigente.

Câmara aprova urgência para projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil | O POVO

 

