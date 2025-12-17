Diageo vende fatias em empresas de bebidas no Quênia para a japonesa Asahi por US$ 2,3 bi

O grupo britânico de bebidas, que fabrica a cerveja Guinness e a vodca Smirnoff, afirmou que venderá sua participação de 65% na East African Breweries, ou EABL, e sua participação de aproximadamente 54% na destilaria UDVK para a Asahi. As ações restantes da UDVK são detidas pela EABL.

A Diageo anunciou a venda de suas participações majoritárias em duas empresas de bebidas quenianas para a cervejaria japonesa Asahi, por cerca de US$ 2,3 bilhões.

Os rendimentos líquidos estimados em cerca de US$ 2,3 bilhões vêm após impostos e custos de transação, e dão à EABL um valor empresarial de US$ 4,8 bilhões, afirmou a Diageo em um comunicado na quarta-feira, projetando que o negócio deve gerar redução de cerca de 0,25 vez de alavancagem em seu balanço patrimonial.

A transação deve ser concluída na segunda metade do próximo ano, declarou a empresa. A Diageo informou ainda que firmou contratos de licenciamento de longo prazo com a EABL para garantir a continuidade da produção e distribuição da Guinness, de bebidas destiladas locais e de outros produtos de consumo, bem como a distribuição das bebidas destiladas internacionais da Diageo.

As vendas "são consistentes com a estratégia da Diageo de alienações apropriadas e seletivas de ativos não essenciais, fortalecendo o balanço patrimonial e apoiando nosso compromisso previamente compartilhado de desalavancar", disse o grupo.

"Esta transação entrega um valor significativo para os acionistas da Diageo e acelera nosso compromisso de fortalecer nosso balanço patrimonial", afirmou o Diretor Executivo Interino da Diageo, Nik Jhangiani.