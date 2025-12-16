Governo de SP, prefeitura e MME pedem rompimento do contrato com Enel

A capital paulista tem 5,8 milhões clientes da distribuidora, o que corresponde cerca de 75% do total da concessão. / Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram que vão levar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) um pedido de caducidade do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica que a Enel detém na capital paulista e em outros 23 municípios da região metropolitana. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Para ele, não há outras alternativas além do pedido de caducidade, considerada por ele a medida mais grave prevista no contrato de concessão, que afeta, inclusive, a possibilidade de renovação automática do contrato. O prefeito Ricardo Nunes disse que os eventos da última semana reiteraram que a empresa não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando há alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas. A capital tem 5,8 milhões clientes da distribuidora, o que corresponde cerca de 75% do total da concessão.