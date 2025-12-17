Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará 3 estações; veja onde

Com a inclusão de novas estações, distância entre paradas na Linha Leste será de 1 km, em média. Recursos para obra estão garantidos pelo PAC
Autor Samuel Pimentel
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
A Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará mais três estações. Foram incluídas no projeto em execução paradas da Sé, no Centro, Praça Luiza Távora e Leonardo Mota, na Aldeota.

Com a atualização, o valor do projeto aumenta em aproximadamente R$ 1 bilhão, que se soma ao montante original, de R$ 2,8 bilhões.

Assim como as demais, serão paradas subterrâneas e devem estar prontas em 2028. A perspectiva é de que sejam gerados 900 empregos na operação. O anúncio foi feito pelo secretário da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston, em entrevista exclusiva ao O POVO.

Segundo ele, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), autorizou o processo de licitação para a construção, que deve ser encaminhado ainda neste ano para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A intenção é iniciar as obras dessas três novas estações no primeiro trimestre.

Com a inclusão, o projeto terá oito estruturas subterrâneas e a distância entre paradas na Linha Leste será de aproximadamente 1 km, em média.

Os recursos para obra estão garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, diz o secretário.

Com a inclusão das estações, a Linha Leste fica assim

  • Tirol/Moura Brasil (integração com a Linha Oeste)
  • Chico da Silva (integração com a Linha Sul)
  • Colégio Militar
  • Luíza Távora
  • Nunes Valente
  • Leonardo Mota / Virgílio Távora
  • Papicu (integração com a Linha Nordeste - VLT)

