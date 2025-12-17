Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará 3 estações; veja onde

Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará 3 estações; veja ondeCom a inclusão de novas estações, distância entre paradas na Linha Leste será de 1 km, em média. Recursos para obra estão garantidos pelo PAC
A Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará mais três estações. Foram incluídas no projeto em execução paradas da Sé, no Centro, Praça Luiza Távora e Leonardo Mota, na Aldeota.
Com a atualização, o valor do projeto aumenta em aproximadamente R$ 1 bilhão, que se soma ao montante original, de R$ 2,8 bilhões.
Assim como as demais, serão paradas subterrâneas e devem estar prontas em 2028. A perspectiva é de que sejam gerados 900 empregos na operação. O anúncio foi feito pelo secretário da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston, em entrevista exclusiva ao O POVO.
Segundo ele, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), autorizou o processo de licitação para a construção, que deve ser encaminhado ainda neste ano para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
A intenção é iniciar as obras dessas três novas estações no primeiro trimestre.
Com a inclusão, o projeto terá oito estruturas subterrâneas e a distância entre paradas na Linha Leste será de aproximadamente 1 km, em média.
Os recursos para obra estão garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, diz o secretário.
Com a inclusão das estações, a Linha Leste fica assim
- Tirol/Moura Brasil (integração com a Linha Oeste)
- Chico da Silva (integração com a Linha Sul)
- Sé
- Colégio Militar
- Luíza Távora
- Nunes Valente
- Leonardo Mota / Virgílio Távora
- Papicu (integração com a Linha Nordeste - VLT)
