Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará 3 estações; veja onde

Linha Leste do metrô de Fortaleza vai ganhar 3 novas estações / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Linha Leste do metrô de Fortaleza ganhará mais três estações. Foram incluídas no projeto em execução paradas da Sé, no Centro, Praça Luiza Távora e Leonardo Mota, na Aldeota. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com a atualização, o valor do projeto aumenta em aproximadamente R$ 1 bilhão, que se soma ao montante original, de R$ 2,8 bilhões.