Indústria da construção fecha ano com expectativas positivas para 2026, diz CNI

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) divulgou, nesta quarta-feira, 17, a Sondagem da Indústria da Construção. O estudo mostra que os empresários do setor fecham 2025 com expectativas positivas para 2026. No último mês do ano, melhoraram as expectativas de novos empreendimentos e serviços, compras de matérias-primas, nível de atividade e número de empregados.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o resultado pode ser explicado a partir de fatores como novo modelo de crédito imobiliário: "O início do ano costuma ser um momento melhor para a construção e, aliado a isso, há uma série de medidas que vão influenciar e dar ritmo à atividade do setor no ano que vem, além da perspectiva de redução da taxa de juros".