Data center Etice consolida Ceará como hub estratégico internet

￼UPGRADE na estrutura do Cinturão Digital vai elevar capacidade da rede para 400 GB / Crédito: FCO FONTENELE

O data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em Fortaleza, já conecta 896 fornecedores de conteúdo ao Ponto de Troca de Tráfego da Internet no Brasil (IX.br), incluindo empresas como Netflix, TikTok, Google, Globo, Amazon, Microsoft e Meta.

A conexão ao IX.br permite que o tráfego de dados entre provedores, empresas e usuários seja realizado localmente, sem a necessidade de roteamento por servidores internacionais. Segundo a Etice, esse modelo reduz a latência, melhora a velocidade de acesso e contribui para a eficiência da internet utilizada no Ceará e em outras regiões do país.



A certificação avalia critérios como confiabilidade, redundância e disponibilidade das instalações e é considerada um diferencial competitivo para centros de dados que operam serviços críticos.

Além da troca de tráfego de dados, o data center abriga equipamentos essenciais para a operação do Cinturão Digital do Ceará, uma das maiores redes públicas de fibra óptica do Brasil. Atualmente, o CDC interliga 139 municípios, ao longo de 5.921 quilômetros, garantindo comunicação entre órgãos do Governo do Estado e suporte a projetos públicos que dependem de conectividade estável.

A relevância da infraestrutura também levou o Observatório Nacional a instalar no local um relógio atômico de césio, equipamento que estabelece a referência primária de tempo no Brasil. O sistema oferece precisão superior à do GPS e opera de forma independente de satélites estrangeiros, ampliando a segurança de transações financeiras, comerciais, aplicações em blockchain, redes 5G e sistemas críticos.